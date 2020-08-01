После открытия границ в Абхазию въехало более 300 автомобилей с россиянами

18:57

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина.

Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу. Отмечается, что были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке, а также готовность инфраструктуры к приему туристов.

Позже стало известно, что власти Абхазии также сняли ограничения на пересечение границы с Россией.

Российско-абхазскую границу открыли 1 августа во второй половине для после официальных распоряжений правительств России и Абхазии о снятии коронавирусных ограничений.

Тем временем из России в Абхазию уже выехали более 300 автомобилей, в основном, с гражданами РФ, из Абхазии в Россию - 50 машин, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного таможенного инспектора Сочинской таможни Марину Жупанову.

Она отметила, что на выезде из России есть небольшое скопление туристов, поток увеличивается.