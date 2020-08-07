Отдых и оздоровление: лечебные минеральные источники в Евпатории

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Евпатория – один из самых известных курортов Крыма, но она совсем не похожа на города ЮБК

Отдыхать здесь можно круглый год. Летом сюда приезжают не просто для пляжного отдыха. Рельеф морского дна у берегов Евпатории уникален, поэтому здесь можно заняться дайвингом и полюбоваться подводными красотами.

Зимой в Евпаторию приезжают для оздоровления, ведь местные минеральные воды позволяют избавиться от многих недугов. Сам городок тоже очень милый и колоритный: его узкие улочки напоминают старую Европу, а обилие развлечений делает курорт подходящим для молодежного и семейного отдыха.

Поскольку отдых в Евпатории пользуется большой популярностью, поездку лучше планировать заранее, начиная от покупки билетов и бронирования жилья и заканчивая составлением плана развлечений. Несколько подсказок помогут сделать отдых насыщенным и интересным.

Как добраться?



Евпатория располагается в степной западной части Крымского полуострова. В городе есть большой железнодорожный узел, и многие поезда дальнего следования приезжают прямо на курорт.

Но есть и другие способы добраться в город:

• Из Симферополя. В этот город приезжает большинство поездов из разных стран СНГ. Прямо с железнодорожного вокзала отходят электрички в Саки и Евпаторию. Также можно добраться до курорта на автобусе. Но электричка более удобный вариант. Билеты стоят недорого, поезда отходят несколько раз в день, а путешествовать таким способом с маленькими детьми и большим количеством багажа гораздо удобнее, чем в жарком автобусе.

• На самолете. Этот способ не самый удобный, так как туристы в любом случае прилетят в Симферополь или Севастополь, откуда все равно придется добираться до Евпатории на поезде или автобусе.

• На автомобиле. На личном транспорте ехать в Евпаторию лучше по трассе, которая идет через Саки и дальше, вдоль побережья по косе мимо озера Сасык.

Варианты отдыха



Отдых в Евпатории – это не только пляжи и осмотр достопримечательностей. На курорте есть санатории, в которых можно улучшить здоровье лечебными грязями и минеральными водами.

Чтобы пройти курс лечения, совсем не обязательно покупать путевку в санаторий. Бювет с минеральной водой в парке им. Фрунзе открыт для всех желающих, а целебные грязи и рапу можно найти на берегах озер Сасык и Мойнакское.



Оздоровление не единственный вариант проведения времени в Евпатории. В городе действует несколько дайвинг-центров, есть дельфинарий и аквапарк «Банановая республика», поэтому скучать на курорте точно не придется.

Пляжи располагаются вдоль всего городского побережья. В западной части они покрыты мелким чистым песком, а спуск в воду пологий. На востоке песок крупнее, периодически попадает галька, а заход в море достаточно крутой, поэтому не подходит семьям с маленькими детьми. Любителям дикого отдыха придется выехать за город, к поселкам Заозерное и Молочное, хотя в последние годы и здесь ведется активная застройка побережья.

Отдых в Евпатории хорош не только с точки зрения оздоровления и большого выбора развлечений. В городе отлично развита инфраструктура, а жилой фонд позволяет выбрать подходящий вариант жилья для туристов с любым бюджетом.

Где поселиться?



Сразу следует уточнить, что жилье на курорте лучше бронировать заранее, особенно если поездка запланирована на лето. Номера в отелях и гостевых домах раскупают еще за несколько месяцев до начала сезона.

У каждого типа жилья есть свои преимущества:

• Частные отели. Самый качественный и роскошный вариант проживания. Гостиницы Евпатории располагаются на первой линии, а из большинства номеров открывается прекрасный вид на море и пляж. Системы «все включено» в Евпатории нет, но при отелях обычно работают кафе и рестораны, где можно вкусно поесть, а номера обустроены всем необходимым для комфортного отдыха.

• Гостевые дома и базы отдыха. Средний по стоимости вариант проживания, но, как и отели, многие базы находятся в 5–10 минутах ходьбы от пляжа, а номера оборудованы кухонной зоной для самостоятельного приготовления пищи. На многих база отдыха есть бассейны, поэтому, если на море начнется шторм, все равно можно будет поплескаться в теплой морской воде.

• Частный сектор. Этот вариант проживания считается бюджетным, но вполне достойным. Местные жители часто сдают комнаты и квартиры, оборудованные мебелью, бытовой техникой и кухонной утварью. Несмотря на невысокую стоимость, такой вариант проживания считается популярным, особенно среди тех, кто приезжает в Евпаторию для оздоровления.

Выбирая жилье, желательно внимательно изучить описание гостиницы, дома или квартиры, а также ознакомиться с расположением объекта на карте. Это поможет определиться, есть ли рядом рынки и продуктовые магазины, далеко ли идти до пляжа и добираться до основных достопримечательностей.

