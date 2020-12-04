Россияне стали массово отказываться от туров в Петербург на Новый год

Туристы начали массово отменять туры в Санкт-Петербург на Новый год, пишет ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Это связано с ужесточением антикоронавирусных ограничений в городе на новогодние праздники, говорят эксперты. По их мнению туристы решили переориентироваться на другие направления. 

При этом в РСТ считают, что инициатива питерских властей может вызвать цепную реакцию аналогичных запретов в других регионах. 

"К концу октября 2020 года Санкт-Петербург потерял 70% турпотока. По данным городского комитета по развитию туризма, в августе, благодаря принятым мерам, спад замедлился, однако это не изменило ситуацию коренным образом. Судя по всему, новогодние "меры" добьют эту грустную статистику, и город вполне может потягаться с Москвой, которая уже потеряла 90% туристов", - прокомментировали туроператоры.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили об ограничениях на период новогодних каникул из-за пандемии, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января.

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