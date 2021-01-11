Чубайс рассказал о путешествии в дикую Африку «внутрь стаи» шимпанзе

15:32 11.01.2021

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс провел несколько дней отдыха вместе с супругой - режиссером Авдотьей Смирновой - в «дикой» Африке - в Танзании, на озере Танганьика. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Экс-глава «Роснано» жил там поистине в спартанских условиях. Добраться к месту пребывания можно только по воде на простой деревянной лодке, там нет ни дорог, ни автомобилей – это настоящие джунгли. Номер, в котором жил Анатолий Чубайс, без окон, дверей и стен – «полное ощущение палаточного лагеря».

Фото со страницы Анатолия Чубайса в Facebook

Провести время в условиях джунглей путешественников сподвигло желание понять, как живут наши ближайшие родственники – шимпанзе, пишет Чубайс. В этом месте находится ареал обитания большой группы шимпанзе, которую более 50 лет назад начали изучать японские ученые. «Именно это открыло уникальную возможность не только подойти необычайно близко, но как бы пожить внутри стаи - они привыкли к людям», отмечает он.

Одним из самых сильных впечатлений для Анатолия Чубайса стал «уровень сложности и богатства социальной или, как это ни странно, социально-политической жизни» группы шимпанзе.

«Открывающийся из дома и днём и ночью вид на совершенно дикие джунгли и озеро Танганьика - просто фантастический! Это точно одно из самых красивых мест на Земле», - подытожил путешественник.

