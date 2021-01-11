Чубайс рассказал о путешествии в дикую Африку «внутрь стаи» шимпанзе

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс провел несколько дней отдыха вместе с супругой - режиссером Авдотьей Смирновой - в «дикой» Африке - в Танзании, на озере Танганьика. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Экс-глава «Роснано» жил там поистине в спартанских условиях. Добраться к месту пребывания можно только по воде на простой деревянной лодке, там нет ни дорог, ни автомобилей – это настоящие джунгли. Номер, в котором жил Анатолий Чубайс, без окон, дверей и стен – «полное ощущение палаточного лагеря».

Фото со страницы Анатолия Чубайса в Facebook

Провести время в условиях джунглей путешественников сподвигло желание понять, как живут наши ближайшие родственники – шимпанзе, пишет Чубайс. В этом месте находится ареал обитания большой группы шимпанзе, которую более 50 лет назад начали изучать японские ученые. «Именно это открыло уникальную возможность не только подойти необычайно близко, но как бы пожить внутри стаи - они привыкли к людям», отмечает он.

Одним из самых сильных впечатлений для Анатолия Чубайса стал «уровень сложности и богатства социальной или, как это ни странно, социально-политической жизни» группы шимпанзе.

«Открывающийся из дома и днём и ночью вид на совершенно дикие джунгли и озеро Танганьика - просто фантастический! Это точно одно из самых красивых мест на Земле», - подытожил путешественник.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.01.2021, 23:17
    Гость: www

    Японские учёные 50 лет за стаеи наблюдают, а тут вдруг хоп, Чубаис с женои посреди стаи. Вот у них глаза открылись. Череп замерели, кубики дали поскладывать.

  2. 11.01.2021, 22:13
    Гость: НХ

    Только Чубайс смог заметить и оценить «богатства социальной или, как это ни странно, социально-политической жизни» группы шимпанзе. Наверное, почувствовал близость того образа жизни, который он стремился навязать народу России, поведению животных (хотя и самых близких родственников человека на филогенетическом древе жизни).

  3. 11.01.2021, 21:47
    Гость: World - зря ерничаете (форуму)

    Это он из нас хочет сделать шимпанзе
    Представляет как среди нас он будет
    Набирается недостающего опыта

  5. 11.01.2021, 20:09
    Гость: Slavin

    Как живут не "наши", а ВАШИ ближайшие родственники. Хотя рыжий сказал "наши", видимо, по отношению ко всем своим родственникам и семье.

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