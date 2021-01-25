Россия снимает ограничения на въезд для граждан 4 стран
С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Для граждан этих стран будут сняты ограничения на въезд. Россияне также смогут выехать в эти страны.
Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. «Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран», - сообщает ТАСС.
Полеты будут осуществляться по маршрутам: Москва - Ханой, Москва - Дели, Москва - Хельсинки, Санкт-Петербург - Хельсинки и Москва - Доха.
При этом отмечается, что в МВД Финляндии ранее заявляли, что страна не откроет свои границы для российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наконец-то открыли авиасообщение с "супер-заразным" Вьетнамом, где за год пандемии нашлось всего 1549 инфицированных и 35 (не тысяч, а "штук")умерших от COVID на 98 миллионов населения. А вот с Британией, где, 3.7 миллиона инфицированных и 98.5 тысяч (не "штук!) умерших на 68 миллионов населения, практически всё время летали, пока они сами от нас не закрылись. Но всё равно из-подтишка летаем. Безумие? Или что это? ... Вьетнам, правда, вряд ли ответит взаимностью и разрешит к ним летать заразным самолётам из России.