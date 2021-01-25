Россия снимает ограничения на въезд для граждан 4 стран

22:03 25.01.2021

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Для граждан этих стран будут сняты ограничения на въезд. Россияне также смогут выехать в эти страны.

Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. «Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран», - сообщает ТАСС.

Полеты будут осуществляться по маршрутам: Москва - Ханой, Москва - Дели, Москва - Хельсинки, Санкт-Петербург - Хельсинки и Москва - Доха.

При этом отмечается, что в МВД Финляндии ранее заявляли, что страна не откроет свои границы для российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ.