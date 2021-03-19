Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

10:40 19.03.2021

С 1 апреля российские туристы смогут въезжать на Кипр без карантина, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра туризма страны Савваса Пердиоса.

По его словам, с этой же даты будут запущены прямые рейсы из России на Кипр и обратно. Они смогут прилетать на остров без необходимости прохождения карантина. Однако для них останется обязательным требование сдавать ПЦР-тесты.

ПЦР-тесты россиянам надо будет сдавать дважды: не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Кроме того, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета.

Ранее планировалось, что Кипр откроет свои границы для россиян 1 марта, однако позже дата была перенесена на 1 апреля. Россия относилась к так называемой "серой" зоне, въезд на Кипр был разрешен только отдельным категориям граждан, а по прибытии они должны провести 14 дней в самоизоляции.