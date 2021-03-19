Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина
С 1 апреля российские туристы смогут въезжать на Кипр без карантина, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра туризма страны Савваса Пердиоса.
По его словам, с этой же даты будут запущены прямые рейсы из России на Кипр и обратно. Они смогут прилетать на остров без необходимости прохождения карантина. Однако для них останется обязательным требование сдавать ПЦР-тесты.
ПЦР-тесты россиянам надо будет сдавать дважды: не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Кроме того, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета.
Ранее планировалось, что Кипр откроет свои границы для россиян 1 марта, однако позже дата была перенесена на 1 апреля. Россия относилась к так называемой "серой" зоне, въезд на Кипр был разрешен только отдельным категориям граждан, а по прибытии они должны провести 14 дней в самоизоляции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жить то,хочется!
Под видом сдачи ПРЦ будет создаваться база россиян, имеющих счета и недвижимость на Кипре. Налоговая наконец то получит полные данные об этом.
ПЦР тесты - это жульничество, сбор вашего генетического материала, под видом тестов. Почитайте о том, как вам вату на палке чуть ли не до мозга пихают через нос, специально повреждая перегородочную тонкую ткань. И это вам будут делать два раза. Тем боле что тест - совершенно фальшивый, реагирует на что-попало случайным образом и есть высокий шанс позитива на ровном месте. А тогда за ваш счет засядете в тюремный карантин на 2-3 недели - и отпуск и деньги тю тю. Я бы послал Кипр в .... с такими приколами.
Кипр сильно хочет кушать. А когда хочется жрать, ковид не страшен. Кстати, а чем закончился разговор Безоса с Кипром, когда последний готов был полностью переписать свою налоговую политику, лишь бы американский миллиардер деньжат на жизнь подкинул?
Видимо на Кипре как и в Греции сильны позиции нашего туристического бизнеса о котором так заботится ВВП.