Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

С 1 апреля российские туристы смогут въезжать на Кипр без карантина, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра туризма страны Савваса Пердиоса.  

По его словам, с этой же даты будут запущены прямые рейсы из России на Кипр и обратно. Они смогут прилетать на остров без необходимости прохождения карантина. Однако для них останется обязательным требование сдавать ПЦР-тесты. 

ПЦР-тесты россиянам надо будет сдавать дважды: не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Кроме того, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета.

Ранее планировалось, что Кипр откроет свои границы для россиян 1 марта, однако позже дата была перенесена на 1 апреля. Россия относилась к так называемой "серой" зоне, въезд на Кипр был разрешен только отдельным категориям граждан, а по прибытии они должны провести 14 дней в самоизоляции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.03.2021, 15:39
    Гость: Гость

    Под видом сдачи ПРЦ будет создаваться база россиян, имеющих счета и недвижимость на Кипре. Налоговая наконец то получит полные данные об этом.

  3. 19.03.2021, 14:34
    Гость: Не ведитесь

    ПЦР тесты - это жульничество, сбор вашего генетического материала, под видом тестов. Почитайте о том, как вам вату на палке чуть ли не до мозга пихают через нос, специально повреждая перегородочную тонкую ткань. И это вам будут делать два раза. Тем боле что тест - совершенно фальшивый, реагирует на что-попало случайным образом и есть высокий шанс позитива на ровном месте. А тогда за ваш счет засядете в тюремный карантин на 2-3 недели - и отпуск и деньги тю тю. Я бы послал Кипр в .... с такими приколами.

  4. 19.03.2021, 14:14
    Гость: Отглас перестройки

    Кипр сильно хочет кушать. А когда хочется жрать, ковид не страшен. Кстати, а чем закончился разговор Безоса с Кипром, когда последний готов был полностью переписать свою налоговую политику, лишь бы американский миллиардер деньжат на жизнь подкинул?

  5. 19.03.2021, 11:27
    Гость: Ничего личного, только бизнес

    Видимо на Кипре как и в Греции сильны позиции нашего туристического бизнеса о котором так заботится ВВП.

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