Сейшельские острова открыли границы для туристов со всего мира

13:35 25.03.2021

Власти Сейшельских островов 25 марта открыли границы для иностранных туристов, в том числе россиян, отменив карантин и требование вакцинных сертификатов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путешественники смогут въехать в страну при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При соблюдении этого правила туристы смогут сразу заселяться в отели. Однако прибывшим придется соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.

Президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван высказался в связи с открытием страны. Он заявил, что Сейшелы находятся среди лидеров по количеству прививок от COVID-19. Уже к концу недели, по его словам, половина жителей островов сможет получить обе дозы вакцины.

В ноябре 2020 года Россия на паритетной основе возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Согласно данным на сайте авиакомпании, стоимость билета в эконом-классе начинается от 66,8 тысяч рублей на человека туда-обратно.