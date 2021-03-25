Сейшельские острова открыли границы для туристов со всего мира

Фото с сайта Pixabay.com

Власти Сейшельских островов 25 марта открыли границы для иностранных туристов, в том числе россиян, отменив карантин и требование вакцинных сертификатов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путешественники смогут въехать в страну при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При соблюдении этого правила туристы смогут сразу заселяться в отели. Однако прибывшим придется соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.

Президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван высказался в связи с открытием страны. Он заявил, что Сейшелы находятся среди лидеров по количеству прививок от COVID-19. Уже к концу недели, по его словам, половина жителей островов сможет получить обе дозы вакцины.

В ноябре 2020 года Россия на паритетной основе возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Согласно данным на сайте авиакомпании, стоимость билета в эконом-классе начинается от 66,8 тысяч рублей на человека туда-обратно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.03.2021, 16:36
    Гость: Юляка

    Извиняюсь за выра..."жопывание",но это мировой воровской притон.Где возмущенное и негодующее мировое сообщество ?:)
    а...сами там жируют,не ?

  4. 25.03.2021, 13:50
    Гость: Сергей Ярославль

    Скороговорка для отработки уверенного и качественного произношения английской речи:
    She sells sea shells by the seashore of the Seychelles.

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