Сейшельские острова открыли границы для туристов со всего мира
Власти Сейшельских островов 25 марта открыли границы для иностранных туристов, в том числе россиян, отменив карантин и требование вакцинных сертификатов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Путешественники смогут въехать в страну при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При соблюдении этого правила туристы смогут сразу заселяться в отели. Однако прибывшим придется соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.
Президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван высказался в связи с открытием страны. Он заявил, что Сейшелы находятся среди лидеров по количеству прививок от COVID-19. Уже к концу недели, по его словам, половина жителей островов сможет получить обе дозы вакцины.
В ноябре 2020 года Россия на паритетной основе возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Согласно данным на сайте авиакомпании, стоимость билета в эконом-классе начинается от 66,8 тысяч рублей на человека туда-обратно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Извиняюсь за выра..."жопывание",но это мировой воровской притон.Где возмущенное и негодующее мировое сообщество ?:)
а...сами там жируют,не ?
Хачу туда..
Может и съезжу - особенно со скидкой ДУ
))))))))))))
и рвану.
Скороговорка для отработки уверенного и качественного произношения английской речи:
She sells sea shells by the seashore of the Seychelles.