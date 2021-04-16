Мишустин обязал вернуть деньги за аннулированные туры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился вернуть российским туристам деньги за аннулированные путевки, сообщает "Интерфакс".

На возврат финансов могут рассчитывать те туристы, которые заключили договора до 31 марта 2020 года включительно. Возврат средств должен быть осуществлен за счет фонда персональной ответственности туроператора. 

Этим же документом установлено, что "размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год составляет рубль". За исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены этого объединения.

Также установлено, что ежегодный взнос туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, в фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма за 2021 год перечисляется не позднее 15 апреля 2022 г. в размере 0,25% общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год.

Положениями закона о внесении изменений в законодательные акты в целях предотвращения распространения COVID-19 (ст. 23 федерального закона от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ) введена временная норма, позволяющая правительству устанавливать на протяжении 2020 и 2021 годов особенности отмены либо переноса бронирования мест в гостиницах, а также особенности исполнения, изменения и расторжения туроператорами и турагентами договоров о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно. В соответствии с этой нормой туроператоры получили возможность отсрочки обязательств по таким турам до 31 января 2021 года. До этой даты они были обязаны отправить туристов в поездки эквивалентной стоимости либо вернуть им деньги.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.04.2021, 14:49
    Гость: Шило

    Сильно сомневаюсь, что бы Туроператоры испугались и побежали, что то, кому то возвращать! Это просто, рекомендательное предложение, ни ког, ни к чему не обязывает. Продолжайте дальше надувать щеки!

  3. 16.04.2021, 12:47
    Гость: gvozd

    Возврат средств должен быть осуществлен за счет фонда персональной ответственности туроператора.
    --
    интерeсная позиция.
    Правительство не име никаких обьективных оснований Запрещает работу фирмам, а Отвечать за произвол Государства - должны фирмы.
    все как всегда - Всегда в Одну сторону..

  5. 16.04.2021, 10:07
    Гость: Добрый селянин

    Осталось сломать АЭС в Аккую и перекрыть все "потоки" в Турцию по дну Чёрного моря. Слабо?!

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