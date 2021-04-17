В Ростуризме предложили вывозить российских туристов из Турции за ₽10 тыс.

Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков

Оперативный штаб при Ростуризме намерен предложить государству вывозить застрявших в Турции российских туристов по авиабилетам за 10–12 тыс. рублей. Их путешественники смогут купить на свои деньги, а потом получить возврат за отмененные перелеты.

Сейчас многие наши отдыхающие оказались в сложной ситуации: улететь домой они не могут, поскольку билетов в Россию либо нет в продаже, либо цены на них слишком высоки. Хуже всех приходится транзитникам, отправившимся на отдых в третью страну через Стамбул турецкими авиакомпаниями.

"Пока вывозных рейсов нет, я вижу одну возможность для застрявших туристов — возвращение через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение. Это Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. Чаще всего наши люди выбирают Минск. Государство в этой ситуации должно обеспечить вывозные рейсы, опыт такой уже есть. Думаю, их следует организовать на платной для туристов основе. Но цена должна быть адекватной и фиксированной", - сказал "Известиям" председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

По его мнению, идеальное решение в этой ситуации, если государство поручит вывоз застрявших отдыхающих российским перевозчикам и установит фиксированную цену за билет — например, 10–12 тыс. рублей. 

"По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник–вторник, мы предложим такой вариант", — заявил Давыденко.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.04.2021, 18:56
    Гость: Лузер

    Путин вобще недалекий политик, одни его минские соглашения это доказывают!Сам он в шоколаде, а тысячи погибших на его совести! С Турцией у него тоже сплошные провалы!

  5. 17.04.2021, 18:21
    Гость: Смотрите план Клауса Шваба

    Все делается специально - твари хотят уничотжить туристику для сренего класса как явление. Поэтому создают такие ситуации, чтобы отбить у людей всякую охоту куда-то ездить.

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© KM.RU, Артем Чернов
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