ЕС планирует ужесточить правила получения шенгенских виз

15:43 31.05.2021

Европейский совет утвердил новые правила выдачи шенгенских виз, которые предполагают более глубокие проверки претендентов на их получение и более глубокую интеграцию баз данных стран — членов ЕС, документ еще предстоит утвердить Европейскому парламенту, пишет РБК.

Новые правила позволят улучшить проверку заявителей и помочь выявить тех, кто может «представлять угрозу безопасности» или быть потенциальным нарушителем миграционных законов.

Сами изменения, включая технические, описаны в постановлении о новых правилах работы Визовой информационной системы (VIS), действующей в ЕС с 2011 года.

Так, фотографию для визы нужно будет делать при подаче заявления, в том числе для детей в возрасте до шести лет. Эта мера объясняется необходимостью препятствовать торговле детьми. Заранее сделанная и отпечатанная фотография может остаться в качестве дополнительного требования к пакету документов, страны смогут самостоятельно определять, нужно ли им дополнительное фото.

Изменения коснулись возраста претендентов на шенген, которые должны сдавать дактилоскопию: отпечатки пальцев после вступления правил в силу будут обязаны сдавать дети с шести лет (сейчас с 12 лет). Не сдавать отпечатки пальцев смогут граждане старше 75 лет — из-за «ухудшения качества» отпечатков пальцев у пожилых людей.

Биометрические данные детей до 12 лет будут удалены при выезде из Шенгенской зоны или при окончании срока действия визы. Биометрические данные получателей виз будут храниться в базах пять лет, как и сейчас.

Будут интегрированы базы стран, где есть информация не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство (ВНЖ), также разрешающих свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Данные тех, кто подает заявление на визу или ВНЖ, также будут проверять через локальные базы — миграционные и базы правоохранительных органов.