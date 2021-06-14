Куда поехать на отдых летом 2021?

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планирование отдыха. При этом, если в 2020 году многие желающие отдохнуть у моря остались дома по причине закрытия границ или из соображений безопасности, то в 2021 году путешествия начинают возвращаться в нашу жизнь.

куда поехать летом

Все больше стран открывают свои границы для туристов и требуют разве что тест ПЦР и ношение маски в аэропорту. Так что в этом году вы сможете провести время с семьей на берегу теплого моря – важно только определиться с направлением. Если вы в поисках курорта для летнего путешествия, менеджер агентства Поехали с Нами (Харьков) предложила 5 самых популярных вариантов, которые точно будут открыты для туристов в 2021 году.

Турция

Турция – одна из немногих стран, которые принимали туристов в 2020 году. И летом 2021 ее границы снова открыты, чтобы вы могли отдохнуть на курортах страны с друзьями или семьей. Турция выбирают в первую очередь по причине доступных цен. Конечно, стоимость поездки будет зависеть и от курорта. И путевка в Бодрум или Мармарис будет дороже отдыха в Алании или Кемере.

Вы можете самостоятельно спланировать путешествие в страну 4-х морей. Однако куда выгоднее и проще купить готовый тур. Тем более, что курорты Турции, пожалуй, самые популярные направления из Харькова, и туроператоры предлагают большое разнообразие путевок.

В среднем летний отдых в стране на двоих обойдется около 500 долларов на двоих.

Египет

Еще одно популярное направление для отдыха среди наших соотечественников. Египет идеально подходит для отдыха с детьми: питание «Все включено» с детским меню, безопасные спуски в воду, детские комнаты с аниматорами на пляжах, в отелях и ресторанах – родители смогут наконец-то выдохнуть и насладиться отдыхом.

Многие предпочитают ехать на отдых в Египет ввиду низких цен путевок – стоимость туров на двоих составляет от 400 долларов.

Правда учтите, что ближе к середине июля на курортах страны начинается максимальная жара, которую сложно переносят маленькие дети и люди с высоким давлением. Спастись от жары можно, разве что, не отходя от моря далеко. К счастью, здесь есть множество водных развлечений:

  • серфинг;
  • дайвинг (красно море может похвастаться богатейшим подводным миром и красивыми кораллами);
  • спуск под воду на акваскопе (подводное судно);
  • кайтсерфинг;
  • катание на яхте (ее можно арендовать на несколько часов или даже дней).

Болгария

Если вы не хотите далеко лететь на отдых, отправляйтесь в Болгарию. В нее можно добраться на самолете или даже в автобусе (что подходит для людей с аэрофобией). При этом Болгария считается одним из самых бюджетных направлений для пляжного отдыха в Европе.

При этом даже в самый пик лета на курортах Болгарии не сильно жарко – температура воздуха держится на отметке +27-29 градусов. А это значит, что помимо пляжного отдыха, вы также можете отправиться на прогулку по местным достопримечательностям:

  • древний город Несебр;
  • Дворец королевы Марии;
  • Рильский монастырь;
  • Римский амфитеатр.

Греция

Если вы ищите, куда поехать на море в 2021 году, присмотритесь к колоритной Греции. Колыбель европейской цивилизации спрятала множество интересных и красивых мест для туристов. Отдых в Греции обойдется чуть дороже, чем в Болгарии, но он также считается одним из самых бюджетных. Недельный тур обычно стоит около (а горящие путевки – еще дешевле).

Что посмотреть в Греции: Акрополь в Афинах, храмы Зевса и Аполлона, Львиные ворота, Кносский дворец и т.д.

Кипр

Кипр открылся для украинцев еще весной и продолжает принимать туристов летом. Здесь очень комфортно отдыхать с маленькими детьми – климат в стране довольно мягкий и даже жара переносится гораздо легче.

Чем заняться на Кипре, помимо пляжного отдыха:

  • нырнуть на дно моря, чтобы увидеть затонувший корабль (Ларнака);
  • увидеть скалу Петра-ту-Ромиу, где по легенде родилась богиня Афродита;
  • попробовать местное десертное вино коммандария.

Лето – не время сидеть в четырех стенах. Тем более, что мир потихоньку открывается, и с каждым разом количество направлений для отдыха увеличивается. Выбирайте любую из предложенных стран, чтобы провести самые жаркие дни в году на берегу моря.

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