Под Москвой началось строительство велодорожки между Москвой и Петербургом
В Подмосковье началось строительство велодорожки, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, сообщается на странице велодвижения Let's bike it во Вконтакте.
Строительство началось на отрезке от Яхромы до Дубны и пройдет вдоль канала им. Москвы.
Предполагается, что веломаршрут пройдет через Тверь, Торжок, Осташков, Старую Русу, Великий Новгород, Гатчину и в перспективе станет туристическим. Проектом предусмотрено не только создание велодороги, но и дополнительных мест для ночевок и питания.
Строительство рассчитано на несколько лет.
Отмечается, что для создания велодорожки, активисты движения в 2020 году "накрутили" на велосипедах более тысячи километров и в итоге была выбрана траса, на которой будет возможно создание наилучших условий для велопутешествий.
Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), объем инвестиций и сроки завершения строительства не указыаются.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А зачем? Целесообразность, окупаемость, смысл?
Стоимость озвучте, пожалуйста!
Почем за метр трассы?
Бесплатной эта дорога будет только на период тестирования потока. Как и босоногая дорога на Лосином острове.
Вот этой-то "дорожки" нам только и не хватало.
Такие начинания можно только приветствовать.