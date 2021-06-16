Под Москвой началось строительство велодорожки между Москвой и Петербургом

11:45 16.06.2021

В Подмосковье началось строительство велодорожки, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, сообщается на странице велодвижения Let's bike it во Вконтакте.

Строительство началось на отрезке от Яхромы до Дубны и пройдет вдоль канала им. Москвы.

Предполагается, что веломаршрут пройдет через Тверь, Торжок, Осташков, Старую Русу, Великий Новгород, Гатчину и в перспективе станет туристическим. Проектом предусмотрено не только создание велодороги, но и дополнительных мест для ночевок и питания.

Строительство рассчитано на несколько лет.

Отмечается, что для создания велодорожки, активисты движения в 2020 году "накрутили" на велосипедах более тысячи километров и в итоге была выбрана траса, на которой будет возможно создание наилучших условий для велопутешествий.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), объем инвестиций и сроки завершения строительства не указыаются.