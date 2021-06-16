Под Москвой началось строительство велодорожки между Москвой и Петербургом

В Подмосковье началось строительство велодорожки, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, сообщается на странице велодвижения Let's bike it во Вконтакте.

Строительство началось на отрезке от Яхромы до Дубны и пройдет вдоль канала им. Москвы. 

Предполагается, что веломаршрут пройдет через Тверь, Торжок, Осташков, Старую Русу, Великий Новгород, Гатчину и в перспективе станет туристическим. Проектом предусмотрено не только создание велодороги, но и дополнительных мест для ночевок и питания.

Строительство рассчитано на несколько лет.

Отмечается, что для создания велодорожки, активисты движения в 2020 году "накрутили" на велосипедах более тысячи километров и в итоге была выбрана траса, на которой будет возможно создание наилучших условий для велопутешествий.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), объем инвестиций и сроки завершения строительства не указыаются.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.06.2021, 16:27
    Гость: Добрый селянин

    Бесплатной эта дорога будет только на период тестирования потока. Как и босоногая дорога на Лосином острове.

Все комментарии (18)
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