Ростуризм попросил пускать туристов в Краснодарский край по ПЦР-тесту
Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа 2021 года принимать туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста, а не только привитых от COVID-19. Об этом, как пишет ТАСС, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
«Я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — сообщила она.
Догузова подчеркнула, что в этом вопросе она ориентируется на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии.
Ранее стало известно, что власти региона обязали туристов, заселяющихся в местные отели, гостиницы и пансионаты, доказать свою безопасность для окружающих. С 1 июля для этого надо будет иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, а с 1 августа — сертификат о вакцинации. Освобождены от этого требования будут лишь те, кому вакцинация от COVID-19 противопоказана по решению врачей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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вы меньше логику включайте, больше ответов будет правильных. фашисты уже не утруждают себя верещать логично, он теперь просто озвучивают приказы обязательные для рабов.
Сплошной идиотизм. Допустим сегодня тест отрицательный, но кто может гарантировать, что он таким же останется завтра? Причина в одном: прививка бесплатная (пока), а тест платный и за него заплатить мугут не все люди. Главное в РФ только деньги. И долго мы буден терпеть этот идиотизм, переходящий в беспредел ради обогащения мерзавцев при власти.
Первое слово дороже второго!
Сказали только привитые и баста!
В другой раз пусть хорошенько подумают,Прежде чем что то ляпныть
Ещё чуть-чуть и окочурятся.