Ростуризм попросил пускать туристов в Краснодарский край по ПЦР-тесту

Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков

Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа 2021 года принимать туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста, а не только привитых от COVID-19. Об этом, как пишет ТАСС, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

«Я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — сообщила она.

Догузова подчеркнула, что в этом вопросе она ориентируется на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии.

Ранее стало известно, что власти региона обязали туристов, заселяющихся в местные отели, гостиницы и пансионаты, доказать свою безопасность для окружающих. С 1 июля для этого надо будет иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, а с 1 августа — сертификат о вакцинации. Освобождены от этого требования будут лишь те, кому вакцинация от COVID-19 противопоказана по решению врачей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.06.2021, 15:07
    Гость: эх

    вы меньше логику включайте, больше ответов будет правильных. фашисты уже не утруждают себя верещать логично, он теперь просто озвучивают приказы обязательные для рабов.

  3. 25.06.2021, 14:17
    Гость: Евгений В

    Сплошной идиотизм. Допустим сегодня тест отрицательный, но кто может гарантировать, что он таким же останется завтра? Причина в одном: прививка бесплатная (пока), а тест платный и за него заплатить мугут не все люди. Главное в РФ только деньги. И долго мы буден терпеть этот идиотизм, переходящий в беспредел ради обогащения мерзавцев при власти.

  4. 25.06.2021, 14:08
    Гость: Дед

    Первое слово дороже второго!
    Сказали только привитые и баста!
    В другой раз пусть хорошенько подумают,Прежде чем что то ляпныть

Все комментарии (12)
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