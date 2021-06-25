Ростуризм попросил пускать туристов в Краснодарский край по ПЦР-тесту

11:09 25.06.2021

Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа 2021 года принимать туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста, а не только привитых от COVID-19. Об этом, как пишет ТАСС, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

«Я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — сообщила она.

Догузова подчеркнула, что в этом вопросе она ориентируется на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии.

Ранее стало известно, что власти региона обязали туристов, заселяющихся в местные отели, гостиницы и пансионаты, доказать свою безопасность для окружающих. С 1 июля для этого надо будет иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, а с 1 августа — сертификат о вакцинации. Освобождены от этого требования будут лишь те, кому вакцинация от COVID-19 противопоказана по решению врачей.