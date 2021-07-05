Более 150 российских туристов изолированы на Кубе с подозрением на COVID-19

13:00 5.07.2021

Более 150 российских туристов оказались в изоляции из-за положительного теста на COVID-19.

По словам генерального консула России на Кубе Наны Мгеладзе, речь идет о трех рейсах, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом рейсе, тесты, сделанные пассажирам по прилету, выявили 133 человек с положительным результатом, включая членов экипажа. По результатам повторного теста коронавирус подтвердился у 33 человек.

Еще 130 человек были изолированы в своих номерах в последующие дни.

По словам самих туристов, никто из них не болеет, многие привиты и имеют сертификаты, справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета.

"С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях", - приводит слова Мгеладзе РИА Новости.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе и находится в контакте с посольством.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России заявили, что туристам, которые вынуждены находиться в изоляции, не положены компенсации за сорванный отдых, так как это не предусмотрено в подобных случаях.

Отмечается, что показатели заболеваемости на Кубе резко выросли в последние две недели, число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи ежедневно, причем в Гаване этот показатель стабилен, а в провинции, где расположен излюбленный россиянами курорт Варадеро, цифры обновляют максимумы. В связи с ростом коронавирусной статистики власти Кубы ограничили перемещение между провинциями.