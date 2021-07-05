Более 150 российских туристов изолированы на Кубе с подозрением на COVID-19
Более 150 российских туристов оказались в изоляции из-за положительного теста на COVID-19.
По словам генерального консула России на Кубе Наны Мгеладзе, речь идет о трех рейсах, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом рейсе, тесты, сделанные пассажирам по прилету, выявили 133 человек с положительным результатом, включая членов экипажа. По результатам повторного теста коронавирус подтвердился у 33 человек.
Еще 130 человек были изолированы в своих номерах в последующие дни.
По словам самих туристов, никто из них не болеет, многие привиты и имеют сертификаты, справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета.
"С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях", - приводит слова Мгеладзе РИА Новости.
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе и находится в контакте с посольством.
В свою очередь в Ассоциации туроператоров России заявили, что туристам, которые вынуждены находиться в изоляции, не положены компенсации за сорванный отдых, так как это не предусмотрено в подобных случаях.
Отмечается, что показатели заболеваемости на Кубе резко выросли в последние две недели, число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи ежедневно, причем в Гаване этот показатель стабилен, а в провинции, где расположен излюбленный россиянами курорт Варадеро, цифры обновляют максимумы. В связи с ростом коронавирусной статистики власти Кубы ограничили перемещение между провинциями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это новое российское бактериологическое оружие ? Но почему против Кубы ?
Заступлюсь за ветеранов. Насчет рекламы социализма, никто его не рекламировал, кроме, возможно, некоторых газет..
Впрочем, на запад тоже не особо рвались, хотя бы потому, что это практически нереально было.. (Евреи не в счёт)
Насчет фальшивое, вы абсолютно правы..
В Москве тоже вот многие фальшивки покупают..
Поскольку после 15 июля на работу можно не попасть..
А начальству невдомек, радуется...
собственно, рафинированными идиотами были как раз представители вашего поколения: рекламировали социализм советского разлива, как противовес "прогнившему Западу" а сами глотки рвали друг другу, что бы оказаться на "презренном Западе", хоть тушкой, хоть чучелом.
"По словам самих туристов, никто из них не болеет, многие привиты и имеют сертификаты, справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета". Как то странно это. Никто не болеет, а тестирование выявило у них коронавирус. Многие привиты имеют справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов, но в итоге это не означает, что они здоровы. Какой вывод напрашивается ? Можно ли тогда этим документам вообще доверять ?