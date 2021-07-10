В Краснодарском крае непривитым туристам грозит штраф до 30 тыс. рублей

© KM.RU, Алексей Белкин

С 1 августа все туристы, прибывающие на отдых в Краснодарский край, должны иметь сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Если человек перенес заболевание коронавирусом и со дня его выздоровления прошло не более 6 месяцев до заселения, он предоставляет соответствующий медицинский документ.

В случае отсутствия у отдыхающих вышеназванных документов они должны сделать прививку от коронавируса в одном из прививочных пунктов по месту отдыха в течение трех дней после приезда. При этом необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения.

В прививочный пункт для прохождения вакцинации туристы обращаются добровольно. В противном случае им грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Власти Краснодарского края заверили, что постараются не допустить перебоев в поставках вакцины, так что вакцины хватит на всех туристов. Кроме того, будут открыты дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.07.2021, 23:24
    Гость: ABCD

    Нарушение конституции? за последние пять лет в РФ конституция была грубо нарушена более 70 раз, из которых имели место нарушения со стороны главы го-ва не менее восьми раз, и нечего. Все "на верху" довольны. Претензий у них к Гегемону нет. Даже в прошлом году верховный суд косвенно подтвердил- если очень хочется, то подтираться конституцией можно.
    Можете уже не аппретировать к конституции. Она не более чем формальность при этом режиме.

  2. 10.07.2021, 22:42
    Гость: ABCD

    ст. 20.6.1 КоАП РФ.
    "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"
    Удивительно как наши власти любят подгонять "правила" под нужным им алгоритм поведения граждан выкручивая им руки административным ресурсом.
    Во первых, в РФ НЕТ и НЕ вводился режим ЧС.
    Во вторых отказ от прививки НЕ влечёт за собой возникновение угрозы, абсолютно никакой, так как никто и никогда НЕ сможет доказать, что тут вообще есть связь, равно как и то, что прививка способна вообще защищать от гриппа.
    По сути власти изобретают различные бюрократические уловки, что бы в своём любимом стиле выкручивать людям руки, заставляя людей делать то, что им необходимо, на ходу изобретая "правила". Власть всегда исходит из одного правила- гражданин автоматически виновен в чём либо, и ему либо необходимо доказывать что это не так, либо молча соглашаться с всеми бреднями чиновничьей своры. Так как отказ от признания вменённой вины "по протоколу" сейчас тоже является провинностью перед этой властью.

  3. 10.07.2021, 22:38
    Гость: Аркаим

    Абсолютно верно, поэтому такой штраф не имеет ниакой юридической силы. Любой суд это подтвердит.

  5. 10.07.2021, 22:03
    Гость: советский

    Краснодарский губернатор следует в фарватере общероссийской бандитско-воровской парадигмы - делай деньги из воздуха!

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