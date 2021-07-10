В Краснодарском крае непривитым туристам грозит штраф до 30 тыс. рублей

14:45 10.07.2021

С 1 августа все туристы, прибывающие на отдых в Краснодарский край, должны иметь сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Если человек перенес заболевание коронавирусом и со дня его выздоровления прошло не более 6 месяцев до заселения, он предоставляет соответствующий медицинский документ.

В случае отсутствия у отдыхающих вышеназванных документов они должны сделать прививку от коронавируса в одном из прививочных пунктов по месту отдыха в течение трех дней после приезда. При этом необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения.

В прививочный пункт для прохождения вакцинации туристы обращаются добровольно. В противном случае им грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Власти Краснодарского края заверили, что постараются не допустить перебоев в поставках вакцины, так что вакцины хватит на всех туристов. Кроме того, будут открыты дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях.