Телеведущий обвинил российские курорты в жадности

19:23 28.07.2021

Журналист и путешественник Михаил Кожухов заявил, что в настоящее время легче отправиться в Новую Зеландию, чем на Колыму. Также он посетовал на низкий уровень сервиса во многих российских регионах.

«Конечно, Россия прекрасна, но делать поездки невероятно сложно. То есть легче сделать путешествие в Новую Зеландию, чем на Колыму. Потому что, как только перед тобой и прекрасной родиной возникает человек, то может оказаться, что у вас с ним представления о комфорте, сервисе и уюте абсолютно разные. Вот сейчас на вожделенной для многих Камчатке, там сейчас такой курортный синдром, когда люди пытаются заработать на год вперёд, а лучше и на два», - рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кожухов считает, что как только будут сняты коронавирсуные ограничения, начнется ажиотажный спрос на путешествия за границу. При этом он призвал граждан не экономить на путешествиях, так как любая материальная вещь недолговечна и может сломаться, а воспоминания останутся навсегда.