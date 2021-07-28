Телеведущий обвинил российские курорты в жадности
Журналист и путешественник Михаил Кожухов заявил, что в настоящее время легче отправиться в Новую Зеландию, чем на Колыму. Также он посетовал на низкий уровень сервиса во многих российских регионах.
«Конечно, Россия прекрасна, но делать поездки невероятно сложно. То есть легче сделать путешествие в Новую Зеландию, чем на Колыму. Потому что, как только перед тобой и прекрасной родиной возникает человек, то может оказаться, что у вас с ним представления о комфорте, сервисе и уюте абсолютно разные. Вот сейчас на вожделенной для многих Камчатке, там сейчас такой курортный синдром, когда люди пытаются заработать на год вперёд, а лучше и на два», - рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Кожухов считает, что как только будут сняты коронавирсуные ограничения, начнется ажиотажный спрос на путешествия за границу. При этом он призвал граждан не экономить на путешествиях, так как любая материальная вещь недолговечна и может сломаться, а воспоминания останутся навсегда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Владельцы то курортов в Москве сидят... а там зарплаты высокие, вот они и мерят по московским меркам.
В своё время этот путешественник вёл передачу,на ней некая азербайджанка рассказывала о муже,который угнал самолёт в Стокгольм,чтоб не идти на войну,Она приехала в Москву ждать мужа после отсидки в Швеции.Он спрашивает её,как вы живёте в Москве?Вам дали квартиру?Широкой души и большой доброты человек.
Колыму съездить. Давно там не был..
Как ни крути , но всё сказанное правда . Это он ещё корректно высказался .
Самые простые и безопасные возможности увидеть реальную жизнь в мире не сходя с диваном почти даром даёт дьвольское окно ...не надо летать жечь топливо портить экологию планеты ,рисковать в автобусах ,от инфекций неизвестных,питание в непонятном уровне санитарии ипр.и сон на кроватях чужих где 100500несовергенных созданий бижиих спали и не только,не надо платить еше уйме гешефтмахеров прибыль в карманы с каждой копейки расходов из нефтедолларов -краденых у потомков невосполняемых природных ресурсов