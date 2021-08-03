«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Шри-Ланку

Аэрофлот

«Аэрофлот» начал продавать билетов на прямые рейсы по направлению Москва - Коломбо (Шри-Ланка). Полеты будут выполняться начиная со 2 сентября два раза в неделю.

В настоящее время авиасообщение между Шри-Ланкой и РФ возобновлено после перерыва на фоне пандемии коронавируса.

Граждане России смогут въезжать на территорию Шри-Ланки, предварительно оформив электронную визу. Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на английском языке (не ранее, чем за 72 часа до вылета). По прилёту в аэропорт назначения необходимо будет сдать повторный тест.

Рейсы будут выполняться на самолётах Airbus A330-300, сообщается на сайте авиакомпании.

Стоимость авиабилета, по данным сервиса ScyScanner, составит примерно 38 235 рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.08.2021, 21:10
    Гость: -как понимать действия властей прикажете?

    А так понимать, что в Ростове пробный шар, если быдло проглотит, так везде сделают,
    Чтоб ни на почту, ни в госучреждение без прививки,справки о болезни или ПЦР теста низзя было попасть.
    Потом не будут пускать в магаз и общенственый туалет без прививки или те ста.
    Вот увидите.
    На другой ветке мелькало что по евроньюс было интервью с типо маркетологом, котор-ый(ая)говорил /говорила что надо создавать невыносимые условия, то было евро-маркетолог,маркетологи они наглые, не знают что на всякий болт....что создающие невыносимые условия могут и по сусалам огрести.... ничего нового , все уже было.Тут уж или по закону, а если закон не работает, то по обычаю...

  4. 03.08.2021, 18:51
    Гость: оффигеть!

    Одновременно с этим "В Ростовской области ужесточат меры против коронавируса "-как понимать действия властей прикажете?

Все комментарии (6)
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