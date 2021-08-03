«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Шри-Ланку

17:21 3.08.2021

«Аэрофлот» начал продавать билетов на прямые рейсы по направлению Москва - Коломбо (Шри-Ланка). Полеты будут выполняться начиная со 2 сентября два раза в неделю.

В настоящее время авиасообщение между Шри-Ланкой и РФ возобновлено после перерыва на фоне пандемии коронавируса.

Граждане России смогут въезжать на территорию Шри-Ланки, предварительно оформив электронную визу. Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на английском языке (не ранее, чем за 72 часа до вылета). По прилёту в аэропорт назначения необходимо будет сдать повторный тест.

Рейсы будут выполняться на самолётах Airbus A330-300, сообщается на сайте авиакомпании.

Стоимость авиабилета, по данным сервиса ScyScanner, составит примерно 38 235 рублей.