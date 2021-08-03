«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Шри-Ланку
«Аэрофлот» начал продавать билетов на прямые рейсы по направлению Москва - Коломбо (Шри-Ланка). Полеты будут выполняться начиная со 2 сентября два раза в неделю.
В настоящее время авиасообщение между Шри-Ланкой и РФ возобновлено после перерыва на фоне пандемии коронавируса.
Граждане России смогут въезжать на территорию Шри-Ланки, предварительно оформив электронную визу. Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на английском языке (не ранее, чем за 72 часа до вылета). По прилёту в аэропорт назначения необходимо будет сдать повторный тест.
Рейсы будут выполняться на самолётах Airbus A330-300, сообщается на сайте авиакомпании.
Стоимость авиабилета, по данным сервиса ScyScanner, составит примерно 38 235 рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это гарантия.
Цейлон- то и пишется -"Sri lanka".
Чтобы и оттуда какое-нибудь дерьмо к нам в страну привезти.
А так понимать, что в Ростове пробный шар, если быдло проглотит, так везде сделают,
Чтоб ни на почту, ни в госучреждение без прививки,справки о болезни или ПЦР теста низзя было попасть.
Потом не будут пускать в магаз и общенственый туалет без прививки или те ста.
Вот увидите.
На другой ветке мелькало что по евроньюс было интервью с типо маркетологом, котор-ый(ая)говорил /говорила что надо создавать невыносимые условия, то было евро-маркетолог,маркетологи они наглые, не знают что на всякий болт....что создающие невыносимые условия могут и по сусалам огрести.... ничего нового , все уже было.Тут уж или по закону, а если закон не работает, то по обычаю...
Одновременно с этим "В Ростовской области ужесточат меры против коронавируса "-как понимать действия властей прикажете?
И это так плохо живут россияне, что необходимо в Шри Ланке покушать