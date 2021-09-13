Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

16:44 13.09.2021

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, говорится на сайте правительства.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

В Испанию самолеты будут летать по маршрутам Москва – Мадрид и Москва – Барселона с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Москва – Малага и Москва – Аликанте с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

По маршрутам Москва – Багдад и Москва – Найроби вылеты будут осуществляться по 2 раза в неделю, по маршруту Москва – Братислава - 4 раза в неделю и Санкт-Петербург – Братислава - 2 раза в неделю

Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.