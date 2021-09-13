Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

Аэропорт

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, говорится на сайте правительства.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

В Испанию самолеты будут летать по маршрутам Москва – Мадрид и Москва – Барселона с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Москва – Малага и Москва – Аликанте с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

По маршрутам Москва – Багдад и Москва – Найроби вылеты будут осуществляться по 2 раза в неделю, по маршруту Москва – Братислава - 4 раза в неделю и Санкт-Петербург – Братислава - 2 раза в неделю

Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.09.2021, 18:52
    Гость: Гость

    Когда уже Китай откроют?! Весь бизнес стоит!!! Нахрена россиянам ваш Ирак нужен?!

  3. 13.09.2021, 17:45
    Гость: Это специально...

    Чтобы потом с чистой совестью устроить осенний локдаун. И громко орать, что антиваксеры виноваты

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