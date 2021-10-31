40 российских туристов отравились на отдыхе в Хургаде

В четырехзвездном отеле египетского курорта Хургада отравились 40 туристов из России. "В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение", рассказали ТАСС в Федерации туристических палат Египта. Состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. 

По распоряжению прокуратуры отель AMC Royal Hotel закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам.

"Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal Hotel, который также известен как отель "Ат-Таярин", - пояснили в Федерации туристических палат. - За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии".

По словам постояльцев, четырёхзвёздочный отель не соответствует своей оценке — там сплошная антисанитария. В номерах стоит старая мебель, санузлы разбиты, посуда в ресторане грязная, на полу в баре — буквально болото. Очевидцы говорят, что даже кулеры с водой покрыты плесенью изнутри, пишет Телеграм-канал Mash.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 31.10.2021, 16:51
    Гость: ну

    так там же "все включено" , в том числе и клизмы, а не только удовольствия. А то в России им пожрать нечего этим утомленным.

  5. 31.10.2021, 16:29
    Гость: вадим иванович

    эти лягушки -путешественники уже достали везут черти в страну всякую дрянь со всего мира

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