Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию

09:57 2.11.2021

Иностранные туроператоры начали массово аннулировать или переносить на другие даты туры в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

На текущий момент основной поток туристов в Россию едет из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Индии. Причиной отмены туров в АТОР назвали введенный до 7 ноября "локдаун" и непонимание того, что будет происходить в стране после этой даты.

"На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию - один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию", - подчеркнула Ломидзе, добавив, что необходимо четко определиться с порядком действий и регламентом о том, как иностранцы могут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны.

В первую очередь это необходимо для сезона новогодних праздников, которые некоторые иностранцы хотели бы провести в России.

"Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами", - заключила она.