Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию
Иностранные туроператоры начали массово аннулировать или переносить на другие даты туры в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
На текущий момент основной поток туристов в Россию едет из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Индии. Причиной отмены туров в АТОР назвали введенный до 7 ноября "локдаун" и непонимание того, что будет происходить в стране после этой даты.
"На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию - один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию", - подчеркнула Ломидзе, добавив, что необходимо четко определиться с порядком действий и регламентом о том, как иностранцы могут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны.
В первую очередь это необходимо для сезона новогодних праздников, которые некоторые иностранцы хотели бы провести в России.
"Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами", - заключила она.
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После того, как транзитной пассажирке без доступа к багажу дали семь лет, только полный идиот будет стремиться приехать туристом в Россию.
Грипп, ангина,пневмония,туберкулёз и т.д. и т.д. в разных формах существуют сотни, если не тысячи, лет и за эту прорву времени никто так и не озаботился протоколами действий и кодированием землян всякими подтверждающими кодами. Никаких кодов, никакого пиара ни 100 лет назад, ни 5, и даже сегодня не пиарят эти эаразные болезни.
Один ковид пиарят. А когда дело касается пиара, то ясно, что преследуются чисто меркантильные денежные интересы нечистых на руку дельцов, преступников.
Немаловажная деталь. Фрицы клеймили людей кодами в концлагерях. А ещё рабовладельцы клеймят людей обращенных в рабов. Параллели, однако.
А тут ещё и еврейский раввин заявил от имени еврейской общественности о необходимости усилить террор против незаклеймённых.
«На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами.»
В России вообще отсутствует понимание того, как действовать с ковидом. Ковид гуляет больше года, а сертификат о вакцинации придумали в конце октября 2021 года. В стране локдаун, а самолеты с туристами летят во все стороны. Полная неразбериха с вакцинацией. По радио и на местах говорят, что в поликлиниках есть все 4 вакцины. Придешь в поликлинику, есть только спутник ви. Реклама о вакцинации, от которой хочется плеваться и бежать. Минздрав проигрывает везде: и во времени, и в принятии половинчатых решениях, и в отсутствии вакцин.
Фантиков, а не денег. Зеленых и разноцветных. От этого только цены на продукты вырастут.
Меньше народу - больше кислороду. А его и так не хватает на всех.