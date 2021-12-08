Россияне могут въехать в Венгрию по российскому сертификату о вакцинации

Сертификат о прививке

Граждане России могут въехать на территорию Венгрии по российским сертификатам о вакцинации. Об этом сообщил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью журналу Magyar Demokrata. 

"На текущий момент между нашими странами действует максимально облегченный режим въезда. Так, граждане Венгрии могут приехать в Россию по предъявлению отрицательного ПЦР-теста, а российские граждане приезжают в Венгрию по национальным сертификатам о вакцинации. Что касается признания венгерских сертификатов в России, то сейчас этот вопрос находится в стадии проработки", - приводит слова посла ТАСС.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2021, 23:04
    Гость: Мак

    Это очень важно, росиянцы ведь очень часто ездют в самую Венгрию. Так и снуют туда-сюда, туда-сюда...и все с мешками да с авоськами...

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