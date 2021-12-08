Россияне могут въехать в Венгрию по российскому сертификату о вакцинации
Граждане России могут въехать на территорию Венгрии по российским сертификатам о вакцинации. Об этом сообщил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью журналу Magyar Demokrata.
"На текущий момент между нашими странами действует максимально облегченный режим въезда. Так, граждане Венгрии могут приехать в Россию по предъявлению отрицательного ПЦР-теста, а российские граждане приезжают в Венгрию по национальным сертификатам о вакцинации. Что касается признания венгерских сертификатов в России, то сейчас этот вопрос находится в стадии проработки", - приводит слова посла ТАСС.
Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это очень важно, росиянцы ведь очень часто ездют в самую Венгрию. Так и снуют туда-сюда, туда-сюда...и все с мешками да с авоськами...
А в остальном, что там зимой делать?