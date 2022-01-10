В ЕС надеются начать принимать туристов из России весной 2022 года

Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

Евросоюз надеется начать прием туристов в прежних объемах в 2022 году, безопасные путешествия стали возможны из-за высокого уровня вакцинации), распространения «зеленых паспортов» и строгих правил борьбы с коронавирусом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандера.

В конце года Еврокомиссия выпустила новые рекомендации по поездкам, согласно которым 10 января страны-члены ЕС должны пускать туристов из всех стран, если они сделали прививку одобренными ЕС и ВОЗ препаратами. Также ЕК считает нужным разрешить въезд в Европу переболевшим COVID-19 в течение полугода до поездки.

В Еврокомиссии рассказали газете, что такие правила будут действовать и для россиян, однако сейчас страны согласовывают детали. По словам Сантандера, планам может помешать распространение штамма «омикрон». Он также подчеркнул, что многое зависит от одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», — сказал исполнительный директор Европейской туристической комиссии.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.01.2022, 18:28
    Гость: Из Австрии

    Классно, пишите ещё! Спорю, не все даже поняли, что Вы шутите. Некоторые бедолаги в России, действительно, думают, что могут с Европой так чего-нибудь добиться

  4. 10.01.2022, 16:00
    Гость: не уверен в успехе

    Хотите помочь Гинсбургу с Чубайсом против Абрамовича и Ходорковского.

  5. 10.01.2022, 15:49
    Гость: Гость

    Пока Европа не одобрит наш Спутник и Северный поток-2- никаких им туристов. Не хотят по-хорошему? Задавим экономически. Вся Европа живёт от доходов русского туризма . Нет тела-нет дела))

Все комментарии (9)
Выбор читателей
© KM.RU
Компромисса с глобалистами быть не может
Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты
Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ
Здание МИД РФ
МИД РФ: события в Казахстане - инспирированная извне попытка подрыва страны
Избранное
Как выбрать медиатор (плектр)
Как правильно ухаживать за волосами
«Проблема не в учебниках, а в отсутствии внятной историософской мысли»
Домашние маски для волос и кожи
Алексей Круглов представил спектакль об опасности служения искусству
Оргазм Нострадамуса «Смерть аморала. Live»
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
Жар-птица «Антология» (4CD)
Как Нетаниягу потерял американских евреев
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта?
Достопримечательности Таллина: что нужно знать