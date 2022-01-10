В ЕС надеются начать принимать туристов из России весной 2022 года

13:52 10.01.2022

Евросоюз надеется начать прием туристов в прежних объемах в 2022 году, безопасные путешествия стали возможны из-за высокого уровня вакцинации), распространения «зеленых паспортов» и строгих правил борьбы с коронавирусом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандера.

В конце года Еврокомиссия выпустила новые рекомендации по поездкам, согласно которым 10 января страны-члены ЕС должны пускать туристов из всех стран, если они сделали прививку одобренными ЕС и ВОЗ препаратами. Также ЕК считает нужным разрешить въезд в Европу переболевшим COVID-19 в течение полугода до поездки.

В Еврокомиссии рассказали газете, что такие правила будут действовать и для россиян, однако сейчас страны согласовывают детали. По словам Сантандера, планам может помешать распространение штамма «омикрон». Он также подчеркнул, что многое зависит от одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», — сказал исполнительный директор Европейской туристической комиссии.