Суд обязал Booking выплатить штраф в 1,3 млрд рублей

16:24 31.01.2022

Сервис по бронированию отелей Booking.com по решению суда будет вынужден заплатить штраф в 1,3 млрд рублей в рамках разбирательства с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за навязывание российским отелям условия о паритете цен.

Как сообщает РБК, Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу компании Booking.com B.V. Также ранее Арбитражный суд Москвы признал, что ФАС справедливо наложила в августе прошлого года 1,3 млрд руб. оборотного штрафа на сервис за злоупотребление доминирующим положением.

После того, как апелляционная инстанция отказалась пересмотреть решение Арбитражного суда Москвы, оно вступает в силу.

Разбирательство Booking.com с ФАС началось с жалобы бизнеса на то, что агрегатор бронирований навязывает отелям так называемое условие о паритете цен. В частности, на это в начале 2019 года пожаловалась общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Тогда сообщалось, что даже если клиент будет бронировать номер напрямую, гостиница не вправе предоставить его ему дешевле, чем тот сдается на Booking.com.

В результате ФАС посчитала, что Booking.com злоупотребляет доминирующим положением, навязывая отелям условие давать лучшие цены, и потребовала исключить из договоров с отелями условие о паритете цен, но данное требование было проигнорировано.