Суд обязал Booking выплатить штраф в 1,3 млрд рублей

Сервис по бронированию отелей Booking.com по решению суда будет вынужден заплатить штраф в 1,3 млрд рублей в рамках разбирательства с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за навязывание российским отелям условия о паритете цен.

Как сообщает РБК, Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу компании Booking.com B.V. Также ранее Арбитражный суд Москвы признал, что ФАС справедливо наложила в августе прошлого года 1,3 млрд руб. оборотного штрафа на сервис за злоупотребление доминирующим положением.

После того, как апелляционная инстанция отказалась пересмотреть решение Арбитражного суда Москвы, оно вступает в силу.

Разбирательство Booking.com с ФАС началось с жалобы бизнеса на то, что агрегатор бронирований навязывает отелям так называемое условие о паритете цен. В частности, на это в начале 2019 года пожаловалась общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Тогда сообщалось, что даже если клиент будет бронировать номер напрямую, гостиница не вправе предоставить его ему дешевле, чем тот сдается на Booking.com.

В результате ФАС посчитала, что Booking.com злоупотребляет доминирующим положением, навязывая отелям условие давать лучшие цены, и потребовала исключить из договоров с отелями условие о паритете цен, но данное требование было проигнорировано.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2022, 23:15
    Гость: Гость

    Это вам не у пенсионеров или СЗ мелочь тырить. Работа та же, а результат другой.

  2. 31.01.2022, 20:47
    Гость: d

    редкий случай, но в данной ситуации регулятор прав.
    booking.com по сути не конкурирует а принуждает рынок что-бы не было конкуренции - это откровенный беспредел.
    меня всегда удивляла эта ситуация.

  3. 31.01.2022, 19:39
    Гость: Юляша

    Этих всемирных пройдох и барыг надо штрафовать на несколько десятков миллиардов евро,а не каких-то там рублей или тугриков :)).

  4. 31.01.2022, 18:54
    Гость: Одно

    Жульё отжало 1.3 млрд у другого "цивилизованным" способом через "самый справедливый" суд в мире.

  5. 31.01.2022, 18:40
    Гость: blog2038,.

    "что даже если клиент будет бронировать номер напрямую, гостиница не вправе предоставить его ему дешевле, чем тот сдается на Боокинг"
    ---
    Это совершенно нормальное требование.
    .
    Если отель это не устраивает, то тот не должен иметь дело с Боокинг.

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