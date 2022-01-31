Суд обязал Booking выплатить штраф в 1,3 млрд рублей
Сервис по бронированию отелей Booking.com по решению суда будет вынужден заплатить штраф в 1,3 млрд рублей в рамках разбирательства с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за навязывание российским отелям условия о паритете цен.
Как сообщает РБК, Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу компании Booking.com B.V. Также ранее Арбитражный суд Москвы признал, что ФАС справедливо наложила в августе прошлого года 1,3 млрд руб. оборотного штрафа на сервис за злоупотребление доминирующим положением.
После того, как апелляционная инстанция отказалась пересмотреть решение Арбитражного суда Москвы, оно вступает в силу.
Разбирательство Booking.com с ФАС началось с жалобы бизнеса на то, что агрегатор бронирований навязывает отелям так называемое условие о паритете цен. В частности, на это в начале 2019 года пожаловалась общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Тогда сообщалось, что даже если клиент будет бронировать номер напрямую, гостиница не вправе предоставить его ему дешевле, чем тот сдается на Booking.com.
В результате ФАС посчитала, что Booking.com злоупотребляет доминирующим положением, навязывая отелям условие давать лучшие цены, и потребовала исключить из договоров с отелями условие о паритете цен, но данное требование было проигнорировано.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это вам не у пенсионеров или СЗ мелочь тырить. Работа та же, а результат другой.
редкий случай, но в данной ситуации регулятор прав.
booking.com по сути не конкурирует а принуждает рынок что-бы не было конкуренции - это откровенный беспредел.
меня всегда удивляла эта ситуация.
Этих всемирных пройдох и барыг надо штрафовать на несколько десятков миллиардов евро,а не каких-то там рублей или тугриков :)).
Жульё отжало 1.3 млрд у другого "цивилизованным" способом через "самый справедливый" суд в мире.
"что даже если клиент будет бронировать номер напрямую, гостиница не вправе предоставить его ему дешевле, чем тот сдается на Боокинг"
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Это совершенно нормальное требование.
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Если отель это не устраивает, то тот не должен иметь дело с Боокинг.