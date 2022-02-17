Таиланд объявил о смене названия столицы Бангкок

12:14 17.02.2022

Власти Таиланда решили привести название своей столицы на иностранных языках в соответствие с его оригинальным звучанием. Королевский ученый совет страны объявил о смене официального «внешнего» названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Соответствующий документ направлен на изучение в специальную комиссию, после чего окончательно вступит в силу. При этом использоваться могут оба названия – Бангкок и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Бангкок - это короткое название «для иностранцев». Решение об использовании Бангкока в качестве официального названия столицы Таиланда было принято правительством этой страны только в ноябре 2001 года для удобства.

Вот так звучит название столицы Таиланда на языке оригинала (причем в сокращенном виде): Крунг Теп Маха Накорн Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Поп Нопрарат Ратчатани Буриром Удомратнивет Амонпиман Аватансатип Сапкакатия Висануккампасит.

Перевод этого следующий: «Город ангелов, великий город, резиденция изумрудного Будды, неприступный город, великая столица мира, одаренная девятью старинными камнями, изобилующая огромными королевскими дворцами, напоминающими райское жилище, из которых правит олицетворение Бога, город, преподнесенный Индрой, построенный Виссанукамом».