Таиланд объявил о смене названия столицы Бангкок
Власти Таиланда решили привести название своей столицы на иностранных языках в соответствие с его оригинальным звучанием. Королевский ученый совет страны объявил о смене официального «внешнего» названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Соответствующий документ направлен на изучение в специальную комиссию, после чего окончательно вступит в силу. При этом использоваться могут оба названия – Бангкок и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.
Бангкок - это короткое название «для иностранцев». Решение об использовании Бангкока в качестве официального названия столицы Таиланда было принято правительством этой страны только в ноябре 2001 года для удобства.
Вот так звучит название столицы Таиланда на языке оригинала (причем в сокращенном виде): Крунг Теп Маха Накорн Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Поп Нопрарат Ратчатани Буриром Удомратнивет Амонпиман Аватансатип Сапкакатия Висануккампасит.
Перевод этого следующий: «Город ангелов, великий город, резиденция изумрудного Будды, неприступный город, великая столица мира, одаренная девятью старинными камнями, изобилующая огромными королевскими дворцами, напоминающими райское жилище, из которых правит олицетворение Бога, город, преподнесенный Индрой, построенный Виссанукамом».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Больше испоганить свою Историю, чем Россия - тайцам не удастся! Большевицкая вакханалия стирания исторических русских названий - аналогий не имеет. А иваны-родства-не-помнящие - всегда будут слабее народов, сформировавшихся Нациями, имеющими прочный Национальный Хребет.
Что названия любых зарубежных и собственных городов для каждого народа и языка это прорегатива того народа и языка, кто использует эти названия у себя. Например Москва для немцев это Москау и т.д. И заставлять любой народ использовать другое название недопустимо. Если этот народ находиться в колониальной зависимости или чувствует свою слабость то тогда ОН САМ БУДЕТ ПОДСТРАИВАТЬ свой язык и термины под переименованные в другом государстве термины. Сейчас в России находящейся в колониальной и духовной зависимости от всех, включя и лимитрофов, постоянно идёт коверкание своего (?) языка в угоду даже идиотских переименований. Например Белоруссию переименовали в Беларусь и россияне начинают коверкать свой язык. Свежий пример Днепропетровск переименовали в Днепр. И что, россияне и в сми и везде дружно подхватили этот идиотизм и уже нет Днепропетровска, а есть идиотский Днепр, в то время когда это название означает реку. Стыдно за бесхребетность и услужливость нынешней российской "элиты" и их сми. Позор. Ну а насчёт Бангкока даже не сомневаюсь, россияне дружно будут коверкать свой язык, пытаясь угодить туземцам, большинству из которых ещё бы на пальмах сидеть.
Надо было в НурСултан переименовывать, коротко и авторитетно!
Ель-цин (почти 9 лет). А дальше Шой-гу. А вот Мед-ве-дев уже не то. Из зарубежных Джон-сон, Тэт-чер, Чер-чилль. Ник-сон, Клин-тон, Бай-ден. Короче, прежде чем переименовывать, думать надо.
Да у нас, с приходом ллибиралистов, такая же редиска: раньше был ПОКУПАТЕЛЬ, сейчас ВЫГОДНО ПРЕОБРЕТАТЕЛЬ! Во как! Ну и тд. Чем мы от тайцев отличаемся!?