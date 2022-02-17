Латвия разрешит въезд российским туристам с 1 марта

16:34 17.02.2022

Российские туристы смогут въезжать из России в Латвию с 1 марта 2022 года. Это следует из опубликованных 17 февраля поправок к постановлению кабинета министров Латвии.

Для въезда россиянам будет достаточно ПЦР-теста. Карантин по прибытии проходить при этом больше не потребуется. При этом по данным с сайта Ростуризма, въезд в Латвию для граждан РФ с целью туризма пока запрещен.

О старте выдачи туристических виз, которая была также приостановлена с началом эпидемии ковида, власти Латвии пока не сообщали. При этом в страну можно въехать с визой, выданной любым другим государством Шенгена.

С 1 марта Латвия смягчит ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщал портал ERR. С этого дня, среди прочего, отменят требования об обязательной самоизоляции после въезда в страну.