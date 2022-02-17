Латвия разрешит въезд российским туристам с 1 марта

Фото с сайта pixabay.com

Российские туристы смогут въезжать из России в Латвию с 1 марта 2022 года. Это следует из опубликованных 17 февраля поправок к постановлению кабинета министров Латвии.

Для въезда россиянам будет достаточно ПЦР-теста. Карантин по прибытии проходить при этом больше не потребуется. При этом по данным с сайта Ростуризма, въезд в Латвию для граждан РФ с целью туризма пока запрещен.

О старте выдачи туристических виз, которая была также приостановлена с началом эпидемии ковида, власти Латвии пока не сообщали. При этом в страну можно въехать с визой, выданной любым другим государством Шенгена.

С 1 марта Латвия смягчит ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщал портал ERR. С этого дня, среди прочего, отменят требования об обязательной самоизоляции после въезда в страну.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.02.2022, 17:19
    Гость: Для въезда россиянам будет достаточно ПЦР-теста.

    ПЦР сперва отмените. Кому нужно холодное море и холодные пр-------ки.

Выбор читателей
«Пора на некоторое время забыть о братском народе и братской стране»
Украина дала России 48 часов на ответ об учениях на границе
Александр Дугин
«Запад очень хочет вторжения России на Украину и делает все, чтобы оно состоялось»
Украина запросила срочную встречу со странами-членами Венского документа
Избранное
Удивительный мир груш: интересные факты и польза
Обзор Mercedes GLC
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
«Чуткая власть» против власти бандитской 
«Странная война» – первый шаг глобальной многоходовки
В Европе начинаются продажи электромобиля Volkswagen ID.3
«Оптимизация» русского языка продолжается: к англицизмам теперь добавился мат
Год в никуда: киевский режим даже не планирует начинать настоящие переговоры по Донбассу
«Перед антисоветчиками всегда стояла одна задача – максимально принизить достижения СССР, а лучше и вовсе их замолчать»
Lanskoy «Не запрещай себе мечтать» (EP + видеоклип)
«После того как царская власть предпочла диалогу с народом свинец и репрессии, всем стало ясно, что её падение – лишь вопрос времени»