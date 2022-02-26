Некоторые страны Европы закрывают небо для российских самолетов
К субботе 26 февраля пять европейских стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний: Польша, Чехия, Болгария, Эстония и Латвия. Это стало ответом на проведение Россией спецоперации на Украине.
В ответ на это Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из Болгарии, Польши и Чехии. Как отмечает пресс-служба Росавиации, это решение было принято в связи с недружественными решениями авиационных властей этих трех стран.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Собственно, в Калининград тоже непросто попасть будет.
для нас отдельный канал копает.
не просят, варшаву, софию, прагу освобождать больше не будем.
что поляки нам друзья.
Для обезумевший страны, это ещё мягкие меры.