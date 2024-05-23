Норвегия запретила въезд в страну туристам из РФ

08:38 23.05.2024

Власти Норвегии объявили о новых ограничениях на въезд в страну граждан РФ.

Как пишет РИА Новости, с 29 мая королевство запрещает въезд для граждан, прибывающих в туристических целях.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", - говорится в документе, опубликованном на сайте норвежского правительства

Исключение может быть сделано для граждан РФ, приезжающих в гости к родственникам, а также с целью работы или учебы. Новые правила распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения.