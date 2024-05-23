Норвегия запретила въезд в страну туристам из РФ

Власти Норвегии объявили о новых ограничениях на въезд в страну граждан РФ.

Как пишет РИА Новости, с 29 мая королевство запрещает въезд для граждан, прибывающих в туристических целях. 

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", - говорится в документе, опубликованном на сайте норвежского правительства

Исключение может быть сделано для граждан РФ, приезжающих в гости к родственникам, а также с целью работы или учебы. Новые правила распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.05.2024, 19:17
    Гость: stalker

    Вспоминается советская постановка спектакля "Мещанин во дворянстве" с Этушем в главной роли. Диалог там такой был.
    - Родственники за границей есть ?
    - Нет, пока.

  4. 23.05.2024, 16:32
    Гость: Ейбогус -

    Вчера пришла мысль написать книгу "Закат Европы",
    Но сегодня вспомнил,что это уже кто то давно написал

Все комментарии (25)
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