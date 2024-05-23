Норвегия запретила въезд в страну туристам из РФ
Власти Норвегии объявили о новых ограничениях на въезд в страну граждан РФ.
Как пишет РИА Новости, с 29 мая королевство запрещает въезд для граждан, прибывающих в туристических целях.
"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", - говорится в документе, опубликованном на сайте норвежского правительства
Исключение может быть сделано для граждан РФ, приезжающих в гости к родственникам, а также с целью работы или учебы. Новые правила распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вспоминается советская постановка спектакля "Мещанин во дворянстве" с Этушем в главной роли. Диалог там такой был.
- Родственники за границей есть ?
- Нет, пока.
тоже запретила?
наши люди по Норвегиям не шастают,у них ни денег,ни загранпаспорта.
Вчера пришла мысль написать книгу "Закат Европы",
Но сегодня вспомнил,что это уже кто то давно написал
создавать туринфраструктуру? воры, которые 30 лет разворовывают страну?