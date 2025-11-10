У сервиса бронирования отелей «Островок» может смениться владелец

Компания Emerging Travel Group (ETG), созданная выходцами из Google Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским, планирует до конца 2026 года продать российский сервис онлайн-бронирования отелей «Островок». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. 

Сервис, основанный в 2010 году, предоставляет доступ к бронированию почти 3 млн объектов размещения по всему миру. В экосистему входят решения для бизнеса («Островок Командировки»), платформа для турагентств и система Extranet для управления тарифами. Ежемесячная аудитория ресурса превышает 23 млн пользователей, мобильное приложение установлено 9,5 млн раз.

По итогам 2024 года доля «Островка» на российском рынке онлайн-бронирований достигла 21,5%, уступая только «Яндекс Путешествиям» (29,2%) и опережая Bronevik.com (9,4%).

Компания активно привлекала инвестиции с 2011 года. Среди инвесторов — Accel Partners, General Catalyst, Frontier Ventures, миллиардер Юрий Мильнер, а также Vaizra Capital, принадлежащий Вячеславу Мирилашвили и Льву Левиеву. Общий объём инвестиций превысил $50 млн.

ETG зарегистрирована в США и управляет «Островком» через офшорную структуру Maletto Investments Limited в ОАЭ. По данным BGP Capital, рыночная стоимость актива с учетом долгов может составлять 8–10 млрд руб., тогда как оценка Infoline-аналитики — до 35 млрд руб.

Продажу связывают с тем, что основатели ETG покинули Россию и сосредоточились на международных travel-tech проектах. В портфеле группы — платформы RateHawk, ZenHotels и Roundtrip, суммарный объём транзакций которых в 2024 году достиг $3,7 млрд.

Согласно источникам, процесс продажи осложнялся корпоративным конфликтом между акционерами и CEO ETG Феликсом Шпильманом из-за расхождений в стратегии развития.

Потенциальными покупателями «Островка» эксперты называют «Яндекс», Wildberries, Ozon, Avito, VK, а также экосистемные проекты «МТС Travel» и «Т-Банк».

Рынок онлайн-бронирований в России продолжает расти: по оценке сервиса «Авито Путешествия», в 2025 году его объём достигнет 650 млрд руб. из общего оборота туристического жилья в 1,3 трлн руб.. Эксперты считают сегмент далеким от насыщения, а интерес крупных игроков — подтверждением потенциала отрасли.

В ETG и «Островке» ситуацию не комментируют.

