Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост

15:25

На новое рассмотрение в Зеленоградский суд Москвы отправилось дело студента Евгения Корта, которого осудили за репост в социальной сети изображения с националистом Тесаком.

«Президиум Мосгорсуда отменил приговор в отношении Евгения Корта, осужденного по ч. 1 ст. 282 УК и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», – пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

В ноябре 2016 года Зеленоградский суд приговорил Корта к году колонии за репост с изображением Тесака (Максим Марцинкевич). В начале 2017-го Мосгорсуд смягчил наказание для Корта, заменив лишение свободы штрафом в 200 000 руб. Адвокат студента указывал, что суд посчитал прежний приговор «излишне жестоким».

К вопросу декриминализации или смягчения ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») заходили с нескольких сторон. Сначала на уголовные дела за картинки в соцсетях отреагировали пользователи, позже на проблему обратил внимание Mail Group, который отправил запросы в Госдуму, ВС и другие органы.

Именно эта компания – владелец соцсети «ВКонтакте», чьи пользователи чаще всего оказывались под преследованием за сохраненные картинки и публикации. Далее план по декриминализации выпустил Совет по правам человека.

20 сентября Пленум Верховного суда поменял свое постановление, где сформулировал, что при правовой оценке действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства, судам нужно исходить из характера и степени общественной опасности содеянного.

После этого законопроекты о смягчении ст. 282 УК внес в Госдуму Владимир Путин, а 19 декабря депутаты их одобрили и в пятницу, 21 декабря, документы прошли Совфед.

Согласно поправкам, будет установлен годичный срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения ст. 282 УК (сейчас – три месяца), сообщает «Право.ру»

«Это обусловлено необходимостью проведения надлежащего административного расследования и других процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, в том числе проведения экспертизы распространяемых материалов на наличие экстремистских признаков», – говорил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он объяснил: если лицо в течение года после привлечения к административной ответственности совершит такое же деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на пять лет. Также нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Как говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов, анализ правоприменительной практики показывает, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по ст. 282) является обоснованным».