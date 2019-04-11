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Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

14:46 11.04.2019
Газовый вентиль
© KM.RU, Алексей Белкин
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Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, пишет РИА Новости

В январе текущего года суд в Грозном по требованию прокуратуры Чечни обязал местное отделение "Газпрома" списать девятимиллиардную задолженность населения как "безнадежную к взысканию".

Региональные власти назвали такое решение справедливым. Однако вслед за этим в других субъектах также потребовали аннулировать долги за газ по примеру Чечни.

Кроме того, "Газпром межрегионгаз" также оспорил решение суда. Генпрокуратура обязала чеченских коллег выступить против списания долгов за газ и поддержать доводы компании.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.

По данным "Газпром межрегионгаза", на 1 декабря просроченная задолженность за газ в Чечне составила 16,161 миллиарда рублей, из которых на долю населения приходится 13,219 миллиарда.

Темы: Чечня, Газовая промышленность в России, Газпром
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