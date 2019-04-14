Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов

17:56

Судебные приставы ограничили в выезде за рубеж почти 100 тыс. москвичей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

Как отмечает ведомство, у тех, кому огрвничен выезд за рубеж, скопились долги на 137 млрд рублей.

"С начала этого года в отношении должников вынесено свыше 93 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд из РФ, их общая сумма задолженности составляет свыше 137 млрд рублей", - сказали в управлении.

Среди тех, кому ограничен выезд, - неплательщики алиментов. Их более 8,3 тыс. человек. Сумма их задолженности превысила 1,8 млрд рублей.

В 2017 году перед майскими праздниками в столице под ограничением выезда находились 55 тыс. должников. В прошлом году их число возросло до 96 тыс., а долги превысили 314 млрд рублей. Мера в виде ограничения выезда применяется при непогашенной задолженности более 30 тыс. рублей, при долгах по алиментам - свыше 10 тыс.

В УФССП напомнили москвичам, собравшимся в отпуск или бизнес-поездку за рубеж, о необходимости проверить данные о своей задолженности. Это можно сделать с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на сайте Службы или в мобильном приложении "ФССП". Также в приложении можно оплатить долги и подписаться на рассылку уведомлений о возбужденном в отношении должника или его родственников исполнительном производстве.