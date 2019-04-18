]]> ]]>
Главная В России Новости

Посетители концерта Пугачевой попеняли на плохой звук и хамское отношение

15:46 18.04.2019
Посетители концерта Пугачевой попеняли на плохой звук и хамское отношение
© KM.RU
Материалы по теме:

Посетители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой 17 апреля в Кремлевском дворце попеняли на отвратительный звук.

Концерт был приурочен к 70-летию Примадонны, отмечавшееся 15 апреля. Однако больших ожиданий выступление не оправдало. «Алла обращалась со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: «Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою», «На сцене нет звука», — рассказал «Телепрограмма» зритель Николай Ковтунов.

Поклонник Пугачевой также добавил, что на входе в Кутафью башню Кремля со зрителями обращались по-хамски. При этом все билеты на шоу Примадонны были распроданы в первый же день и предлагались перекупщиками за суммы от двухсот до четырехсот тысяч рублей штуку.

В своем кругу Пугачева собирается отметить день рождения в ближайшую субботу. На 20 апреля друзьями Примадонны арендован ресторан на Рублевке — на целый день. В заведении, ожидаются 150 гостей. Общая сумма затрат на торжество — более миллиона рублей.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.