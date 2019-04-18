Посетители концерта Пугачевой попеняли на плохой звук и хамское отношение

15:46

Посетители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой 17 апреля в Кремлевском дворце попеняли на отвратительный звук.

Концерт был приурочен к 70-летию Примадонны, отмечавшееся 15 апреля. Однако больших ожиданий выступление не оправдало. «Алла обращалась со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: «Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою», «На сцене нет звука», — рассказал «Телепрограмма» зритель Николай Ковтунов.

Поклонник Пугачевой также добавил, что на входе в Кутафью башню Кремля со зрителями обращались по-хамски. При этом все билеты на шоу Примадонны были распроданы в первый же день и предлагались перекупщиками за суммы от двухсот до четырехсот тысяч рублей штуку.

В своем кругу Пугачева собирается отметить день рождения в ближайшую субботу. На 20 апреля друзьями Примадонны арендован ресторан на Рублевке — на целый день. В заведении, ожидаются 150 гостей. Общая сумма затрат на торжество — более миллиона рублей.

