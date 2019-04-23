Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

17:06

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление Владимиру Зеленскому с избранием на пост президента Украины.

«Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений, — говорится в заявлении патриарха. — Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви».

Поздравления Владимиру Зеленскому с победой во втором туре выборов президента Украины направили лидеры многих государств, включая США, Францию, Германию, Великобританию. Российские власти отказались от этого. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о поздравлениях рано, поскольку «нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам».

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 99 процентов протоколов Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.