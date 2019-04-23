]]> ]]>
Главная В России Новости

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

17:06 23.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление Владимиру Зеленскому с избранием на пост президента Украины.

«Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений, — говорится в заявлении патриарха. — Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви».

Поздравления Владимиру Зеленскому с победой во втором туре выборов президента Украины направили лидеры многих государств, включая США, Францию, Германию, Великобританию. Российские власти отказались от этого. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о поздравлениях рано, поскольку «нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам».

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 99 процентов протоколов Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.

Темы: Владимир Зеленский, Православная церковь в России, Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.04.2019, 23:28
Гость: Иван простак

Да это позор, но тот кто называет нашего Святейшего Патриарха “ «гундяем» нерусь и нехристь, и лезет немытым рылом не в свои дела.
23.04.2019, 23:01
Гость: Du Pape

Опять рот открываешь не по делу, Искариот. Тебе тут не рады, невмерлик.
23.04.2019, 21:40
Гость: позор позорный

Гундяй - украинский агент под прикрытием.
Все комментарии (19)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.