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Роспотребнадзор высоко оценил работу производственно-логистических центров

20:13 26.04.2019
Фото с сайта province.ru

Глава московского Роспотребнадзора дала интервью радио «Эхо Москвы». Елена Андреева рассказала, как в столице работают производственно-логистические комплексы в сфере детского питания.

В 2015 году в Москве были созданы производственно-логистические центры. Это уникальная система контроля питания в городе, которая уже сегодня дает свои плоды.

Вся продукция, поставляемая в школы и детские сады, там постоянно проверяется на фальсификаты. Андреева рассказала: «У нас Москва освободилась от фальсификата. Это очень важно. У нас дети не едят фальсифицированное масло. У нас дети реально едят настоящий продукт, натуральный, животный»

«Весь блок поставщиков и организаторов питания находится на особом контроле. У них с ними очень жесткие контракты и соисполнение ответственности», – добавила глава столичного Роспотребнадзора.

К тому же, в центре обучают весь персонал комбинатов питания, каждый сотрудник проходит личное обследование, а все все замечания в ходе проверок устраняются молниеносно.
 

Темы: В России
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