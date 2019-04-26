Росгвардия намерена засекретить свои закупки

17:34

На портале проектов нормативных правовых актов появилось уведомление о том, что Росгвардия начала работать над документом, который засекретит поставщиков ведомства.

Авторы инициативы объясняют ее тем, что Росгвардия является военной организацией, которая защищает государственные и общественные интересы.

Для унификации закупок федеральных органов исполнительной власти нужно включить Росгвардию «в перечень федеральных органов исполнительной власти, которыми применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В документе указывается, что, по планам, изменения должны вступить в силу в декабре этого года.

Летом прошлого года «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал расследование «Картошечка Росгвардии», в котором говорилось о завышенной закупочной стоимости продуктов для Росгвардии. Среди упоминаемых фактов – цены на закупку лука, сока, капусты, стоимость которых в столичных магазинах ниже той, что была у поставщика Росгвардии – комбината «Дружба народов». В расследовании также говорилось, что «Дружба народов» принадлежит бывшему начальнику Центрального архива внутренних войск МВД Борису Кантемирову, напоминает «Право.ру»

После этого расследования глава Росгвардии Виктора Золотова вызвал Нвального на дуэль и подал к нему иск о защите чести и достоинства на 1 млн руб. Поединок не состоялся, а в январе суд вернул иск Золотову из-за его несоответствия Гражданскому процессуальному кодексу. Позже АСГМ обязал удалить расследование о Росгвардии по иску «Дружбы народов».

Также в декабре прошлого года Росгвардия сообщала, что подала в суд на РБК. Претензии связаны с двумя материалами. Первый от 10 декабря: «Контракт по «Дружбе»: почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ». «В публикации был допущен целый ряд грубых неточностей, из-за чего ситуация с государственными закупками в Росгвардии была представлена общественности в абсолютно искаженном виде», – говорилось в сообщении пресс-службы Росгвардии.

13 декабря ведомство направило в РБК письмо, и издание в тот же день опубликовало материал «Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов».

«Эта публикация подаётся как подготовленная на основе письма Росгвардии, при этом она изобилует грубыми неточностями, в ней искажается и умалчивается важная информация. В результате вместо реальной картины, о которой рассказала Росгвардия, общественности была представлена не соответствующая действительности версия журналистов РБК», – заявили в Росгвардии, подчеркнув, что издание не обнародовало ряд важных, по мнению ведомства, фактов, изложенных в письме.