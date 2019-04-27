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Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

13:51 27.04.2019
Фото с сайта pikabu.ru
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Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

Как пишет агентство, соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", — сказал он.

Ранее Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По его словам, это сделано исключительно по гуманитарным причинам — чтобы защитить права и свободы людей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев оставил в полной изоляции.

На пресс-конференции президент России отметил, что это решение не было спонтанным. "Оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа — это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что предоставление гражданства жителям Донбасса не отразится на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет.

"Сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено", — уверен Путин.

Расходы на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР президент оценил в сто миллиардов рублей в течение нескольких лет. По его словам, это не станет чем-то критическим для российского бюджета.

Указ Путина вызвал резкую реакцию украинских властей. Его раскритиковали и действующий глава государства Петр Порошенко, и Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах.

Путин в свою очередь выразил удивление столь негативной реакцией. Он напомнил, что такую же схему с выдачей паспортов практикуют многие государства, например Венгрия или Румыния. По словам российского лидера, Москва не имеет никакого желания создавать проблемы украинским властям, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит допустимые границы.

Темы: Россия, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.04.2019, 16:34
Гость: Питон

Бандеровцы явно допрыгались РФ реально хочет слить всю Украину. Но не нужно радоваться Путин только пугает нового президента, хочет ему проверку устроить как новобранцу в политике. А реально ни Донбасс ни украинцы никого российского гражданства не получат, ну может для вида единицы перед камерами, потому что Украина нынешнему руководству РФ не нужна как и все русские, зачем им еще 40 мил ртов и разрушенная страна? От своих не знают как избавиться, особенно пенсионеров, не работают а жрут постоянно и деньги получают и еще недовольство высказывают что мало, скоро пенсии отменят в РФ для тех кто ничего не накопил. Кому ранее быстро выдали гражданство РФ в Крыму теперь пересматривают их дела и лишают гражданства если находят недочеты в документах или предоставление ложных и не достоверных данных. Кто в РФ давно живут годами не могут получить гражданство, хотя имеют на это полное право, но их постоянно футболят и вымогают взятки или отсылают к дельцам которые за деньги делают гражданство. Единственный путь быстро гражданство РФ получить для всех это заплатить.
27.04.2019, 16:24
Гость: Европеец

Надо всем Украинцам дать российское гражданство и всех делов. А потом Венесуэльцам.
27.04.2019, 15:53
Гость: Бобориха

Опять хохлов на нашу голову? За самостийный период все растащили, разворовали, а теперь им опять Россия будет строить , мостить дороги, пенсии выплачивать выше, чем у них сейчас. А лет через 20 новое поколение опять будет орать « Москаляку на гиляку!» Я смотрю история нас ничему не учит...
Мое мнение такое - Если руководство России реально решит всем гражданам Украины давать российское гражданство по упрощенной схеме, то пусть вначале проведет Всероссийский Референдум!
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