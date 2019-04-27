Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

13:51

Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

Как пишет агентство, соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", — сказал он.

Ранее Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По его словам, это сделано исключительно по гуманитарным причинам — чтобы защитить права и свободы людей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев оставил в полной изоляции.

На пресс-конференции президент России отметил, что это решение не было спонтанным. "Оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа — это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что предоставление гражданства жителям Донбасса не отразится на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет.

"Сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено", — уверен Путин.

Расходы на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР президент оценил в сто миллиардов рублей в течение нескольких лет. По его словам, это не станет чем-то критическим для российского бюджета.

Указ Путина вызвал резкую реакцию украинских властей. Его раскритиковали и действующий глава государства Петр Порошенко, и Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах.

Путин в свою очередь выразил удивление столь негативной реакцией. Он напомнил, что такую же схему с выдачей паспортов практикуют многие государства, например Венгрия или Румыния. По словам российского лидера, Москва не имеет никакого желания создавать проблемы украинским властям, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит допустимые границы.