]]> ]]>
Главная В России Новости

Большинство россиян остались равнодушными к итогам выборов на Украине

06:53 29.04.2019
Владимир Зеленский
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Большинство граждан России (67%) или вовсе не следили за проходившими на Украине выборами президента, или следили за ними без особого внимания, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

В свою очередь, 30% сограждан отнеслись к этому событию с вниманием, причем 12% из них - с особым вниманием, отметили социологи.

Итоги выборов также мало заботили большинство граждан РФ (55%), но предпочтение из двух кандидатов - Зеленского и Порошенко - большая часть участников опроса (31%) отдавала первому. Действующему президенту Украины Порошенко симпатизировали 2% опрошенных.

По данным социологов, из тех, кто уделял внимание президентской избирательной кампании на Украине, 51% респондентов считают, что любой ее исход не имел бы для России никакого значения. Мнения этой категории опрошенных относительно предпочтительности для РФ победы кандидатов распределились следующим образом: за Зеленского - 40%, за Порошенко - 2%, отметили социологи.

Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Темы: Выборы на Украине, Общественное мнение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.