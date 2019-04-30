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Росгвардия посоветовала на майских праздниках дружить с соседями

12:29 30.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Россия готовится уйти на майские праздники. В преддверии этих дней Росгвардия дала россиянам некоторые советы. В частности, организация рекомендовала отказаться от соцсетей и наладить контакт с соседями.

Также не лишним будет обратиться в охранные организации перед выездом из города.

«Несмотря на то, что мы не наблюдаем особого роста числа выездов групп задержания в праздничные и выходные дни, эта проблема сохраняет свою актуальность, о чем свидетельствует количество зарегистрированных краж на неохраняемых объектах в этот период», — рассказал «Интерфаксу» старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.

Он отметил, что с начала 2019 года на пульты централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны пришли свыше 246 тысяч сигналов тревоги. Группы задержания совершили более 303 тысяч выездов после сигнала «тревога».

Белокопытов советует установить у квартир технические средства охраны. Также собеседник агенства посоветовал не оставлять ключи от жилья в почтовом ящике или под ковриками, закрывать форточки и двери.

В соцсетях не стоит откровенничать о том, как будешь проводить праздники. Самое главное, по его словам, дружить с соседями. Они всегда могут увидеть что-то подозрительное и при необходимости поднять тревогу.

Темы: Безопасность в общественных местах в России, Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России
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30.04.2019, 17:08
Гость: Хе хе...

На станцию Шиес под Архангельском, к протестующим против мусорного полигона, прибыл "поезд дружбы" с вооруженными сотрудниками Росгвардии.
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