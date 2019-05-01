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Свыше 100 тыс. человек вышли на первомайское шествие в Москве

12:48 1.05.2019

Свыше 100 тыс. человек принимают участие в первомайском шествии в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

© KM.RU, Кирилл Дуболев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Шествие организовано Московской федерацией профсоюзов и посвящено празднованию дня Весны и Труда.

Сотрудники полиции, Росгвардии и представители народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, добавили в главке.

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Ранее Михаил Антонцев, председатель Московской организации профсоюзов (МФП), сообщал о том, что разрешение дано на участие в первомайском шествии 100 тыс. человек.

Главный лозунг начавшегося в российской столице шествия - "За справедливую экономику в интересах человека труда!".

© KM.RU, Кирилл Дуболев

ФОТОРЕПОРТАЖ

Темы: В России
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Комментарии читателей
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01.05.2019, 17:54
Гость: кольцевая

догадался Штирлиц)))
От чего ушли - к тому пришли)))
Тот же феодальный совок)))
01.05.2019, 17:53
Гость: В это же время

В Симферополе делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации; иностранцы прошли в общей колонне с крымчанами, неся в руках два американских флага и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
01.05.2019, 17:42
Гость: Не демонстрация,

а шествие. Название говорит само за себя.
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