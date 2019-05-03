]]> ]]>
Главная В России Новости

В Москве подготовят 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы

21:54 3.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Самый зрелищный салют в День Победы, 9 мая, москвичи и гости столицы смогут увидеть на Поклонной горе, сообщается на сайте столичной мэрии.

В общей сложности праздничные салюты и фейерверки прогремят на 34 площадках города.

Места для орудий и площадки для запуска фейерверков оборудованы в самых людных местах города. Отмечается, что в этом году прогремят 16 салютов и будут запущены 18 праздничных фейерверков. 

Помимо Поклонной горы, полюбоваться праздничным салютом можно будет на территории "Лужников", в парках "Кузьминки" и "Измайлово", в Лианозове, на территории аэродрома Тушино, на ВДНХ, в районах Обручевский, Ново-Переделкино, Митино, Южное Бутово, Левобережный, Москворечье-Сабурово, в Троицком округе и Зеленограде.

Салют начнется в 22:00 мск, его длительность составит около 10 минут.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.05.2019, 23:21
Гость: и как они всё успевают?

Москвичи на хлеб "заработали" нужными аплодисментами на шоу Соловьева и Ко .А зрелища им в качестве бонуса за отличную работу во славу кремля.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.