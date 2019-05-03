В Москве подготовят 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы

21:54

Самый зрелищный салют в День Победы, 9 мая, москвичи и гости столицы смогут увидеть на Поклонной горе, сообщается на сайте столичной мэрии.

В общей сложности праздничные салюты и фейерверки прогремят на 34 площадках города.

Места для орудий и площадки для запуска фейерверков оборудованы в самых людных местах города. Отмечается, что в этом году прогремят 16 салютов и будут запущены 18 праздничных фейерверков.

Помимо Поклонной горы, полюбоваться праздничным салютом можно будет на территории "Лужников", в парках "Кузьминки" и "Измайлово", в Лианозове, на территории аэродрома Тушино, на ВДНХ, в районах Обручевский, Ново-Переделкино, Митино, Южное Бутово, Левобережный, Москворечье-Сабурово, в Троицком округе и Зеленограде.

Салют начнется в 22:00 мск, его длительность составит около 10 минут.