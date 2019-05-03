Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону

20:37

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что беседа глав государств длилась почти полтора часа. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, значительную часть беседы лидеры говорили о КНДР.

Российский президент рассказал Трампу об итогах переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые прошли во Владивостоке на прошлой неделе. Путин подчеркнул, что добросовестное выполнение КНДР обязательств должно сопровождаться встречными шагами.

В свою очередь, Трамп призвал российского президента оказать давление на Северную Корею для денуклеаризации.

При этом стороны отметили важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове.

Затрагивая ситуацию в Венесуэле, российский президент подчеркнул, что вмешательства во внутренние дела и попытки силовой смены власти подрывают политическое урегулирование.

Американский лидер же, по словам представителя Белого дома, "дал ясно понять, что США поддерживают венесуэльский народ".

Стороны также затронули украинский вопрос. В частности, Путин отметил, что новым киевским властям необходимо предпринять реальные шаги по реализации Минских соглашений.

Президенты подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

Так, стороны затронули возможность заключения нового ядерного соглашения между Россией, США и Китаем, а также продление действующего соглашения о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ).

Путин и американский президент также обсудили товарооборот между странами, который, по словам Сандерс, увеличился при Трампе.

По данным ФТС, в 2018 году товарооборот России с США составил около 25 миллиардов долларов, увеличившись почти на восемь процентов по сравнению с 2017 годом.

Помимо этого, президенты кратко обсудили доклад Мюллера в контексте окончания расследования и отсутствия сговора.

Резюмируя, в Кремле отметили, что Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся деловым и конструктивным разговором. Стороны также договорились продолжить контакты на различных уровнях. В Белом доме, в свою очередь, переговоры лидеров двух стран назвали позитивными.