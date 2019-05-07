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Ил-76 изменили маршрут с Парада Победы, чтобы почтить память конструктора

22:29 7.05.2019
Генрих Новожилов. Фото с сайта mai.ru

Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России, которые приняли участие в генеральной репетиции воздушной части парада Победы в Москве, после пролета над Красной площадью проводили в последний путь бывшего генерального конструктора КБ Ильюшина Генриха Новожилова.

Самолеты прошли над кладбищем, где был предан земле авиаконструктор, создавший эти машины, передает телеканал "Звезда". Летчики изменили полетный маршрут после репетиции парада, чтобы отдать последние почести Генриху Новожилову.

Конструктор был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями, воинский караул дал несколько ружейных залпов.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. «искренний, прямой») создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в КБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.  

Темы: Авиастроение
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