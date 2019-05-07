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Правительство рассмотрит возможность выдачи бессрочного вида на жительство

08:45 7.05.2019
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Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Этот законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

"Новеллой законопроекта является введение бессрочного вида на жительство", - говорится в сообщении пресс-службы. Исключение составят случаи его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

При этом иностранные граждане, получившие вид на жительство без ограничения срока его действия, обязаны будут подать уведомление о подтверждении своего проживания в РФ в территориальный орган МВД по месту жительства.

Предусматривается и возможность аннулирования такого вида на жительство - если непрерывно в течение любых двух календарных лет после его получения иностранный гражданин не уведомит о подтверждении своего проживания в РФ, отмечается в материалах к заседанию правительства.

Законопроектом также предлагается выдавать разрешение на временное проживание отдельным категориям иностранных граждан без учёта квоты, утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться на граждан, Украины, лиц без гражданства, постоянно проживающих на Украине.

Кроме того, "предлагается сократить (с шести до четырех месяцев) сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание", говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Предлагается также расширить круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Законопроект рассмотрен и одобрен 22 апреля 2019 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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07.05.2019, 15:16
Гость: да-да

Всем приезжающим евреям хотят дать бессрочный вид на жительство?
07.05.2019, 15:03
Гость: Славий

Антирусское лобби во власти штампует антинародные и антирусские законы. Эти инородцы-временщики хотят сделать из страны проходной двор. Это не поддается никакому осмыслению. Позорище. Потом сами же будут кричать про антисемитизм.
07.05.2019, 14:58
Гость: проголосуют

ну это не видано нигде в мире. страны сейчас сворачивают все эти свободные границы. а тут на заходи. это нечто
а как проголосуют в госдуме? эти коммунисты справедливые и либералы?
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