Суд вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву

16:33

Пресненский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о драках с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого.

Дело футболистов слушалось с 9 апреля почти в ежедневном режиме. Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия, а также выразили желание, как и ранее на очных ставках, оплатить материальный ущерб. При этом они категорически отрицали наличие в их действиях состава хулиганства.

Суд назначил Павлу Мамаеву наказание в виде одного года пяти месяцев колонии общего режима, Александр Кокорин приговорен к одному году и шести месяцам колонии.

Кирилл Кокорин получил наказание в виде года и шести месяцев колонии общего режима, передает корреспондент агентства «Москва» из зала суда.

Еще одного фигуранта дела - детского тренера Александра Протасовицкого - суд приговорил к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Отметим, что недавно был подписан закон, устанавливающий правила зачета проведенных осужденным в СИЗО дней в срок приговора. Так, один день в СИЗО будет пересчитан как полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии. Фигуранты дела провели в СИЗО 7 месяцев.