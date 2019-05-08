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Суд вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву

16:33 8.05.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube

Пресненский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о драках с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого.

Дело футболистов слушалось с 9 апреля почти в ежедневном режиме. Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия, а также выразили желание, как и ранее на очных ставках, оплатить материальный ущерб. При этом они категорически отрицали наличие в их действиях состава хулиганства.

Суд назначил Павлу Мамаеву наказание в виде одного года пяти месяцев колонии общего режима, Александр Кокорин приговорен к одному году и шести месяцам колонии.

Кирилл Кокорин получил наказание в виде года и шести месяцев колонии общего режима, передает корреспондент агентства «Москва» из зала суда.

Еще одного фигуранта дела - детского тренера Александра Протасовицкого - суд приговорил к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Отметим, что недавно был подписан закон, устанавливающий правила зачета проведенных осужденным в СИЗО дней в срок приговора. Так, один день в СИЗО будет пересчитан как полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии. Фигуранты дела провели в СИЗО 7 месяцев.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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08.05.2019, 23:20
Гость: Sans nom

Поддерживаю.
Штрафанули бы,и все.
Ну с,налицо экстраполяция ("торжество закона",якобы)очередная.
08.05.2019, 22:10
Гость: Реалло

То,что бакланье реально посадили - это хорошо,но НАРОД требует Полной Конфискации.Вот тогда этим гопникам(и всем подобным) будет наука на всю жизнь.
08.05.2019, 22:04
Гость: Алекс Дорф

Торговля шла нешуточная между обвиняемыми с одной стороны, следаками, прокурорами, судьями с другой. Клиенты созрели только через 7 месяцев. Следаков, прокуроров, судей можно поздравить с ростом благосостояния.
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