]]> ]]>
Главная В России Новости

Режим ЧС введен в поселке в Ростовской области после взрыва газа в доме

10:24 12.05.2019
Автомобиль МЧС © KM.RU
© KM.RU

Тринадцать человек находятся в пункте временного размещения (ПВР) после взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В посёлке Чистоозёрный введен режим ЧС. В ПВР размещены 13 человек, на месте работают психологи МЧС России. Обстановка уточняется", - говорится в сообщении.

Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 по московскому времени, в результате два человека погибли и двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко сообщил журналистам, что для предотвращения дальнейшего обрушения поврежденного жилого дома организовано укрепление первого этажа.

Темы: Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.05.2019, 10:37
Гость: Дед

Внимательно смотрим видео: над соседним подъездом возвышаются трубы вентиляции.
На видео обрушевшегося подъеза не видно ни самой трубы ,ни образовашейся на её месте груды кирпичей.
Значит жильцы сделали популярное в последнее время расширение кухни за счет вентиляционных шахт.Управляющая компания и проверяющие службы газоснабжающей организации либо просмотрели этот момент,либо закрыли на это глаза.
Итог закономерен.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.