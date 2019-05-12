Режим ЧС введен в поселке в Ростовской области после взрыва газа в доме

10:24

Тринадцать человек находятся в пункте временного размещения (ПВР) после взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В посёлке Чистоозёрный введен режим ЧС. В ПВР размещены 13 человек, на месте работают психологи МЧС России. Обстановка уточняется", - говорится в сообщении.

Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 по московскому времени, в результате два человека погибли и двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко сообщил журналистам, что для предотвращения дальнейшего обрушения поврежденного жилого дома организовано укрепление первого этажа.