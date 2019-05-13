Суд оштрафовал Сергея Зверева за одиночный пикет в защиту Байкала

14:51

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тыс. руб. за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он провел в марте на Красной площади в защиту озера Байкал, пишет “КоммерсантЪ”.



Фото @zverevsuperstar via Instagram

В отношении Зверева был составлени протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КОАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга).

Представители защиты стилиста ходатайствовали о прекращении дела за отсутствием состава преступления. Адвокаты также настаивали на допросе полицейского, составившего рапорт о допущенном стилистом нарушении. Суд оба ходатайства не удовлетворил.

Сергей Зверев вышел с плакатом с надписью «Я против строительства завода на Байкале» на Красную площадь 3 марта. Стилист пояснил, что выступает против строительства заводов по розливу воды на озере.

Строительство завода по розливу воды в Иркутской области началось в январе, но в марте было приостановлено. Стройку вело ООО «Аквасиб», которое принадлежит Дацинской водной компании (Китай). Инвестор планирует вложить в строительство 1,5 млрд руб. и бутилировать около 160 тыс. кубометров воды в год.