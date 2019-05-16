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Путин предложил провести опрос по строительству храма в Екатеринбурге

18:09 16.05.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге, где в сквере собираются построить храм. Слова российского лидера привело РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что после опроса меньшинство должно подчиниться большинству, следуя принципам и основам демократии.

«Храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон должны быть какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там проживают. Есть простой способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии», — сказал Путин во время выступления на медиафоруме ОНФ.

В администрации Екатеринбурга заявили, что поддерживают проведение независимого опроса. «Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива», — сказала замглавы города Екатерина Кузёмка.

13 мая жители Екатеринбурга вышли на первую акцию протеста против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины на месте городского сквера.

Губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал, что они устроили конфликт с охраной площадки и «уронили ограждение».

Позже протесты продолжились. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Свердловского облсуда, 15 мая 16 участников протестов против строительства храма были арестованы по обвинению в мелком хулиганстве.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информация о существовании плана глобальной застройки парковой зоны в Екатеринбурге не соответствует действительности. Песков призвал тех, кто беспокоится об исчезновении сквера, учесть этот факт.

Опрос, проведенный фондом «Социум» после начала протестов, показал, что 52% респондентов выступают против строительства храма, 28% — поддерживают его, 20% относятся к ситуации безразлично.

В декабре 2018 года в аналогичном опросе за строительство высказался 41% респондентов, против — 24%. Остальные затруднились с ответом или заявили, что им все равно.

Темы: Екатеринбург, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.05.2019, 23:49
Гость: Скептик. Православный атеист.

А уже и православным столько храмов не нужно.
У меня в шаговой доступности их - 7.
Один - прямо через дорогу. Под окнами. Все вижу.
Так туда если в день человек 10 зайдет - уже праздник.
На рождество только толпятся, за водой.
Одного только понять не могу.
Муллам призывать правоверных на молитву запретили.
А православным ночью лупить по рельсам (вместо колоколов, только звук мерзкий) - можно.
16.05.2019, 22:22
Гость: Дорога к храму стабильности

Хорошая новость.Вопрос по мусору в ближайшее время будет закрыт!
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы.
Доверяйте Путину и его окружению!Пять лет вас ждёт окруженная отеческой любовью стабильность. Все на референдум"Храму быть"!
16.05.2019, 22:18
Гость: "Демократам" и мракобесам:

Нужна людям Правда, а вовсе не храм,
Всучаемый властью на радость попам,
Всегда с ней мозги полоскавшим народу...
К тому же, и храм-то какой уж по счёту?
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