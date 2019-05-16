Путин предложил провести опрос по строительству храма в Екатеринбурге

18:09

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге, где в сквере собираются построить храм. Слова российского лидера привело РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что после опроса меньшинство должно подчиниться большинству, следуя принципам и основам демократии.

«Храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон должны быть какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там проживают. Есть простой способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии», — сказал Путин во время выступления на медиафоруме ОНФ.

В администрации Екатеринбурга заявили, что поддерживают проведение независимого опроса. «Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива», — сказала замглавы города Екатерина Кузёмка.

13 мая жители Екатеринбурга вышли на первую акцию протеста против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины на месте городского сквера.

Губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал, что они устроили конфликт с охраной площадки и «уронили ограждение».

Позже протесты продолжились. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Свердловского облсуда, 15 мая 16 участников протестов против строительства храма были арестованы по обвинению в мелком хулиганстве.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информация о существовании плана глобальной застройки парковой зоны в Екатеринбурге не соответствует действительности. Песков призвал тех, кто беспокоится об исчезновении сквера, учесть этот факт.

Опрос, проведенный фондом «Социум» после начала протестов, показал, что 52% респондентов выступают против строительства храма, 28% — поддерживают его, 20% относятся к ситуации безразлично.

В декабре 2018 года в аналогичном опросе за строительство высказался 41% респондентов, против — 24%. Остальные затруднились с ответом или заявили, что им все равно.