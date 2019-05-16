Бывший вице-премьер Калмыкии получил 8 лет за хищение субсидий

19:52

Элистинский городской суд Калмыкии признал бывшего вице-премьера республики Петра Ланцанова виновным в мошенничестве и превышении полномочий.

Ланцанова осудили по ч. 2 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК, бывшему чиновнику назначили восемь лет в колонии общего режима и штраф в размере 500 000 руб. Также его лишили почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Калмыкия».

В течение двух лет он не сможет занимать должности в органах власти, сообщает «Право.ру».

Ланцанова арестовали в 2017 году. Следователи считают, что в 2011 году чиновник поручил сотрудникам республиканского Минсельхоза заставить местных предпринимателей перечислить часть выделенных государством субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Порядка 400 сельхозпроизводителей были вынуждены «поделиться» средствами.

Часть этих денежных средств впоследствии была похищена, другая - использована не по назначению.

В минувшем апреле врио главы Калмыкии Бату Хасиков уволил Петра Ланцанова с должности заместителя председателя правительства республики.