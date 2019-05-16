]]> ]]>
Главная В России Новости

Бывший вице-премьер Калмыкии получил 8 лет за хищение субсидий

19:52 16.05.2019
Ланцанов
Петр Ланцанов. Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Элистинский городской суд Калмыкии признал бывшего вице-премьера республики Петра Ланцанова виновным в мошенничестве и превышении полномочий.

Ланцанова осудили по ч. 2 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК, бывшему чиновнику назначили восемь лет в колонии общего режима и штраф в размере 500 000 руб. Также его лишили почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Калмыкия».

В течение двух лет он не сможет занимать должности в органах власти, сообщает «Право.ру».

Ланцанова арестовали в 2017 году. Следователи считают, что в 2011 году чиновник поручил сотрудникам республиканского Минсельхоза заставить местных предпринимателей перечислить часть выделенных государством субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Порядка 400 сельхозпроизводителей были вынуждены «поделиться» средствами.

Часть этих денежных средств впоследствии была похищена, другая - использована не по назначению.

В минувшем апреле врио главы Калмыкии Бату Хасиков уволил Петра Ланцанова с должности заместителя председателя правительства республики. 

Темы: Республика Калмыкия, Борьба с коррупцией в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.05.2019, 22:42
Гость: Федя1

Если государственная система работает норамально,
то таких историй быть не должно быть в принципе.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.