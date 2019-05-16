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Депутаты Госдумы предложили России перейти на юлианский календарь

11:33 16.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Возврат к юлианскому календарю планируют рассмотреть в Госдуме 16 мая. Законопроект внесли еще в 2017 году, но в повестку дня включили лишь недавно. Авторы сочли его важным с точки зрения национальной истории.

Разработали документ Борис Чернышов, Михаил Дегтярев и Виталий Пашин из ЛДПР, сообщила газета «Известия». Согласно законопроекту изменения нужно внести в ФЗ «Об исчислении времени». Они предполагают переход с ныне действующего григорианского календаря на юлианский. По нему страна жила до 1918 года.

«Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Там же указано, что юлианский календарь страна использовала со времен крещения Руси. После перехода на григорианское летоисчисление многие исторические события начали обозначать двойной датой, учитывая новый и старый стиль.

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени». Изменения положительно скажутся и на духовных традициях российских народов, напомнив им об историческом прошлом.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал григорианский календарь «наследием большевиков». По словам парламентария, они виновны в развале «гигантской страны», убийстве миллионов людей в период Гражданской войны и оставшейся после них «путаницы в делах».

«Во всех исторических учебниках приходится дублировать даты событий. Поэтому фракция ЛДПР внесла законопроект о возвращении к юлианскому календарю», — пояснил Дегтярев, добавив, что традиции сохранены в католических европейских странах, где живут по григорианскому календарю. Иран и Афганистан пользуются персидским, а Китай — лунным и солнечным календарями.

«И мы должны вернуться к юлианскому календарю, по которому, сохраняя традицию, живет Русская православная церковь и весь православный мир», — заключил депутат. После этого, заметил он, снова будут совпадать даты исторических событий, а Рождество страна начнет отмечать вместе со всеми христианами в мире.

Эксперты сочли предложение вернуться к дореволюционной системе анахронизмом. По их словам, бессмысленными будут и предполагаемые траты на реализацию проекта. Календарную реформу специалисты назвали далеко не главной задачей для страны.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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16.05.2019, 18:13
Гость: мыло

Ты сначала выучи что протестанты,православные греки,румыны тоже Рождество празднуют 25 декабря.Невежда."Жертва ЕГЭ".
16.05.2019, 18:10
Гость: вадим иванович

парубия вам в спикетры позорники нашли чем заниматься аминь
16.05.2019, 18:06
Гость: Депутат.

Наша фракция подала запрос на бюджетное финансирование нацпроекта по переводу страны на календарь Майя.
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