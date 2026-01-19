Трамп пригласил Путина в Совет мира
США пригласили президента России Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — приводит его слова РБК.
О создании Совета мира в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. Цель совета как международной организации — содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения.
В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.
Одним из первых приглашение войти в состав Совета мира получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Республике предложили войти в круг государств — учредителей совета.
По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. Первым председателем исполнительного совета стал президент Трамп, который и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство — член Совета мира назначается на срок не более трех лет и будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя Трампа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конечно побежит. Прямо из проруби. Правда и там всё испаскудит в том невеликом формате, который ему определят, но когда это его останавливало? Ключевая фраза тут: "надеемся на контакты с американской стороной"... Да за ради этого и два лярда не жалко!
господин Путин на приглашения Трампа.
Его не приглашали.
Президента Польши приглашали, да.
А Молдавия выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений.
Министр иностранных дел Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус Молдавии в Содружестве Независимых Государств (СНГ).Взгляд.ру
Заседания СНГ Молдавия не посещает с 2022 года.Царьград
Ожидается, что после завершения процедуры Молдавия полностью выйдет из состава организации на юридическом уровне.Взгляд.ру
Нетаньягу
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!